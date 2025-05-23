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Общество

Россиянам и беларусам запретили вывоз автомобилей из Грузии

2 минуты чтения 13:38

Грузия с 15 мая ввела для граждан России и Беларуси полный запрет на вывоз из страны легковых автомобилей и спецтехники. Информацию об этом подтвердили ТАСС в МВД республики.

«Грузия соблюдает санкции, введенные США, Великобританией и Евросоюзом против России, в частности 11-й пакет санкций, согласно которому гражданам Белоруссии и России реэкспорт автомобилей из Грузии в третьи страны запрещен. Эта норма уже задействована», — сообщили в Агентстве обслуживания МВД. 

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Отмечается, что запрет не распространяется на реэкспорт автомобилей гражданами других иностранных государств. В Агентстве обслуживания МВД напомнили, что с 2023 года действует запрет на реэкспорт автомобилей и спецтехники непосредственно в Россию и Беларусь.

О том, что Грузия ввела запрет на вывоз авто ранее сообщало грузинское издание Business Media со ссылкой на местное МВД. По словам представителей ведомства, реэкспорт в Россию и Беларусь был запрещен и ранее, однако граждане этих стран могли оформлять вывоз машин и спецтехники в третьи страны. 

«Они могут быть зарегистрированы в Грузии и иметь регистрацию в Грузии», — уточнили на горячей линии МВД.

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РБК пишет, что ужесточение законодательства стало следствием журналистского расследования проекта iFact, в котором утверждалось, что Грузия стала «зеленым коридором» для обхода санкций. Журналисты сообщали о поставках в Россию через Грузию техники западного производства — от бульдозеров и экскаваторов до тракторов и ратраков из Италии, Германии и США. Власти страны отвергли обвинения, заявив, что Грузия строго соблюдает санкционный режим.

О введении запрета на экспорт и реэкспорт американских и европейских автомобилей в Россию стало известно еще в августе 2023 года. С 2 августа были запрещены поставки машин из США, а с 26 сентября — из стран ЕС. Запрет распространялся на автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные и электрические модели.

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