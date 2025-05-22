Минздрав пообещал новорожденным россиянам жизнь до 100 лет

Каждый новорожденный в России имеет шанс дожить до 100 лет, благодаря современной науке, которая далеко продвинулась в вопросах замедления старения. Об этом на круглом столе «Наука долголетия» заявила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, пишет «Коммерсантъ».

По словам Ткачевой, сейчас в России живут около 18 тысяч человек старше 100 лет. «И дожить до 100 лет сегодня есть шанс у любого новорожденного», — сказала она. Гериатр — это врач, специализирующийся на работе с пожилыми пациентами.

Согласно данным Росстата, на 1 января 2025 года в России проживало 146 миллионов человек. Таким образом, отметку в 100 лет перешагнули около 0,01%. Ткачева уверена, что этот показатель будет расти.

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Сейчас в стране проживает 600 тысяч человек старше 90 лет (0,41%) и 4,6 миллиона — старше 80 лет (3,15%). Всего граждан в возрасте 60 и старше лет — 35,6 миллиона человек, или 24,4% населения. По прогнозу Ткачевой, к 2030 году этот показатель вырастет до 25,4%, а к 2046 году — до 30,4%. Гериатр отметила, что современная наука далеко продвинулась в понимании механизмов старения и активно пытается замедлить этот процесс.

Гериатр и разработчик цифровых решений для медицины Глеб Краснов в разговоре с «Коммерсантом» отметил, что наука пока находится лишь в начале пути, а эффективность многих новых подходов вызывает вопросы. По его словам, наиболее перспективными сегодня считаются технологии редактирования генов и исследования микробиома — совокупности бактерий, населяющих организм человека. Однако и в этих направлениях, подчеркивает эксперт, сохраняется высокая степень неопределенности. В то же время чрезмерное увлечение биологически активными добавками, по его мнению, скорее способно навредить и даже сократить продолжительность жизни.

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Значительный вклад в борьбу со старением может внести превентивная медицина, уверена основатель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо. Ее главное отличие от традиционной — в возможности выявлять заболевания еще до появления симптомов, сказала Шуппо.

По мнению врача-дерматолога и совладельцы сети «Клиника доктора Омарова» Заремы Омаровой, замедлить старение помогают биохимический и гормональный контроль организма. Среди ключевых факторов она называет полноценный сон, соблюдение режима труда и отдыха, сбалансированное питание, физическую и социальную активность, вакцинацию, отказ от вредных привычек и контроль течения хронических заболеваний.



