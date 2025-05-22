Депутат упрекнул свою коллегу в отсутствии детей из-за критики его законопроекта

Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что ее коллега, вице-спикер Борис Чернышов упрекнул ее в отсутствии детей из-за критики его законопроекта о сокращении одного рабочего дня в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек. Об этом сама Горячева рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Горячевой, недавно ее пригласили в эфир, в котором обсуждалась инициатива Чернышова. В момент, когда Горячева говорила о рисках, которые несет идея ее коллеги, Чернышов поинтересовался, сколько у нее детей.

Горячева уверена, что, задав этот вопрос, Чернышов попытался поставить под сомнение ее право обсуждать законопроект. По ее словам, подобные личные «нападки» с его стороны происходят не впервые.

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«У меня действительно пока нет детей. Но это не значит, что я не могу защищать права родителей, поднимать вопросы, с которыми ко мне уже обратились и женщины, и мужчины, в том числе по подобным инициативам», — написала она в своем телеграм-канале.

При этом, по ее словам, она говорила не о материнстве, а о законе, затрагивающем миллионы женщин, и отстаивала интересы тех, кто к ней обращается, как к депутату.

«По такой логике, сам Чернышов не может предлагать такие инициативы, потому что он не женщина. Он не устраивался на работу с ребенком, не является отцом одиночкой (на кого инициатива тоже направлена), не сталкивался с отказами и перекрытыми карьерными траекториями из-за материнства. И что теперь? Никто не может говорить ни о чем, если не пережил это лично?» — задалась вопросом Горячева.

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Кроме того, депутат напомнила, что задавать женщине вопрос о рождении детей «пытаясь найти уязвимое место, — некорректно». Такой подход, подчеркнула Горячева, не должен становиться нормой в публичной дискуссии.

В мае Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести «семейные часы» — один сокращенный на два часа рабочий день в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек. По его словам, такая инициатива обсуждалась на приемах граждан и может стать реальной мерой поддержки семей, особенно в условиях плотного графика, когда у родителей остается мало времени на воспитание детей.



