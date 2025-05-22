Ученые создали обеспечивающие «суперзрение» линзы

Группа исследователей из Китая создала контактные линзы, позволяющие человеку видеть инфракрасное излучение — диапазон электромагнитного спектра, который не видно невооруженным глазом. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, линзам, в отличие от очков ночного видения, не нужен источник питания. При этом они позволяют видеть инфракрасный и обычный свет одновременно.

Профессор Тянь Сюэ, нейробиолог из Китайского университета науки и технологий, заявил, что изобретение проложило путь к созданию линейки контактных линз, очков и других устройств, обеспечивающих людям «суперзрение». Технология также может помочь людям с дальтонизмом.

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«Более половины энергии солнечного излучения, существующей в виде инфракрасного света, остается незаметным для человека», — отметил Юйцянь Ма, соавтор исследования.

По данным The Guardian, видимая человеком радуга цветов охватывает длины волн от 400 до 700 нанометров. В то же время многие животные воспринимают мир иначе. Например, птицы, пчелы, северные олени и мыши видят ультрафиолетовый свет, длина волн которого слишком мала для восприятия человеком. В то же время некоторые змеи и летучие мыши-вампиры имеют органы, распознающие дальний инфракрасный свет, что помогает им охотиться.

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При создании линз ученые использовали так называемые апконверсионные наночастицы, которые поглощают инфракрасный свет и переизлучают его в виде видимого света. Исследователи выбрали частицы, поглощающие ближний инфракрасный свет, и преобразовали его в видимый красный, зеленый или синий свет.

Ученые отметили, что созданные ими линзы недостаточно чувствительны, чтобы видеть естественные низкие уровни инфракрасного света, и поскольку теплые объекты имеют преимущественно дальнее инфракрасное излучение, линзы не обеспечивают тепловидение. Однако исследователи пообещали в будущем сосредоточиться на создании линз, которые будут более эффективными.