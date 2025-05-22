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Общество

Силовики увезли студента на кладбище и избили ради пароля от телефона

2 минуты чтения 20:18 22 мая

Силовики вывезли 23-летнего студента Чувашского государственного аграрного университета Дмитрия Токтарова на кладбище, избили и угрожали пистолетом, чтобы получить пароль от телефона. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

По его данным, Токтарова задержали в конце ноября прошлого года из-за антивоенных надписей. Против него возбудили два уголовных дела по статье о вандализме (ст. 214 УК) из-за надписей «Путин — хуйло. Нет войне!», «Россия без Путина» и «Путин — пуштедыше!» (на марийском языке слово «пуштедыше» означает «убийца» — Прим. «Холода»). Одно из этих дел передано в суд, по второму в адрес мужчины выдвинуты обвинения.

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В то же время сам Токтаров связывает свое задержание с тем, что он попытался сорвать плакат с рекламой службы по контракту в российской армии. По его словам, его доставили в отдел полиции, где с ним пообщался сотрудник Центра «Э». Он потребовал назвать пароль от мобильного телефона.

В ответ студент согласился только показать содержимое телефона, не передавая устройство в руки силовиков. Через некоторое время в отдел приехали несколько человек в масках, которые увезли Токтарова на местное кладбище. Во время поездки и по прибытию на кладбище, по словам студента, его избивали и угрожали пистолетом. В итоге он назвал силовикам пароль от телефона.

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После этого Токтарова привезли обратно в отдел. Там его оставили на ночь, а на следующий день доставили в суд для рассмотрения дела по административной статье о мелком хулиганстве. Калининский районный суд Чебоксар назначил студенту одни сутки административного ареста, который он к тому моменту уже отбыл. Сейчас Токтаров находится под подпиской о невыезде.

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