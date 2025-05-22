СМИ: в голове монумента Родина-мать нашли тело ректора московского вуза

В голове скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде было обнаружено тело мужчины, сообщают связанные с силовиками телеграм-каналы SHOT, Baza и Mash. По их информации, 68-летний ректор Московской государственной академии физкультуры Николай Чесноков умер от сердечного приступа во время нелегальной экскурсии. Сообщение о смерти Чеснокова уже опубликовано на сайте МГАФК.
По информации SHOT, 68-летний профессор зашел в монумент вместе с экскурсионной группой и поднялся по лестницам. Наверху ему стало плохо, ему попытались помочь другие участники группы, но он умер до приезда скорой. Mash утверждает, что экскурсия была нелегальной. «Со слов местных, такие экскурсии — редкая и незаконная практика. Но самые смелые как раз доходят до головы. Также можно пробраться в меч, но находиться там опасно из-за подвижности конструкции», — написал телеграм-канал.
В последней публикации в официальной группе МГАФК во «Вконтакте» сказано, что его студенты приняли участие во Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры в Волгограде. «Ректор Н.Н. Чесноков принял участие в торжественном возложении цветов к мемориалу (вот посмотри как он называется правильно)», — сообщил вуз.
Региональный Следственный комитет заявил изданию V1, что проведет проверку. «По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера», — утверждают силовики.
На сайте МГАФК сказано, что Чесноков был академиком Российской академии естественных наук, профессором и доктором наук.