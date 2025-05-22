СМИ: в голове монумента Родина-мать нашли тело ректора московского вуза

В голове скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде было обнаружено тело мужчины, сообщают связанные с силовиками телеграм-каналы SHOT, Baza и Mash. По их информации, 68-летний ректор Московской государственной академии физкультуры Николай Чесноков умер от сердечного приступа во время нелегальной экскурсии. Сообщение о смерти Чеснокова уже опубликовано на сайте МГАФК.

Смерть на парковке Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты» Криминал 8 минут чтения

По информации SHOT, 68-летний профессор зашел в монумент вместе с экскурсионной группой и поднялся по лестницам. Наверху ему стало плохо, ему попытались помочь другие участники группы, но он умер до приезда скорой. Mash утверждает, что экскурсия была нелегальной. «Со слов местных, такие экскурсии — редкая и незаконная практика. Но самые смелые как раз доходят до головы. Также можно пробраться в меч, но находиться там опасно из-за подвижности конструкции», — написал телеграм-канал.

В последней публикации в официальной группе МГАФК во «Вконтакте» сказано, что его студенты приняли участие во Всероссийском фестивале студентов вузов физической культуры в Волгограде. «Ректор Н.Н. Чесноков принял участие в торжественном возложении цветов к мемориалу (вот посмотри как он называется правильно)», — сообщил вуз.

Мой сын умер через три месяца после рождения Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать Общество 16 минут чтения

Региональный Следственный комитет заявил изданию V1, что проведет проверку. «По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера», — утверждают силовики.

На сайте МГАФК сказано, что Чесноков был академиком Российской академии естественных наук, профессором и доктором наук.