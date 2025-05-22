Рэпер Жиган призвал проводить облавы на девушек в клубах и «жестко вразумлять»

Российский рэпер Роман Чумаков, известный под псевдонимом Жиган, записал видеообращение к членам ультраправой «Русской общины», в котором призвал их проводить рейды по заведениям и «жестко вразумлять» девушек. На это обратил внимание телеграм-канал «Антифа.ру».

«Мне, как абсолютному большинству русских людей, невыносимо слышать новости о наших русских девушках, шастающих по этим злачным местам, по поганым кабакам, где пойло и блуд, куда слетается всякая нечисть, чтобы портить их и просто использовать. Считаю, что наши дружины “Русской общины” должны проводить рейды по этим местам, жестко вразумлять этих баб и вообще сделать все, чтобы эти поганые места немедленно закрывали власти», — заявил рэпер.

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В подтверждение своих слов Жиган сослался на приписываемую генералу Ермолову цитату: «Чтобы победить целый народ, необязательно идти на него войной. Достаточно развратить их женщин — и они не смогут воспитывать настоящих воинов».

Однако, как сообщает «Антифа.ру», эта фраза впервые появилась лишь в 2014 году в стихотворении мусульманского автора, обращенного к женщинам с призывом соблюдать нормы шариатской одежды. До этой публикации никаких упоминаний цитаты ни в интернете, ни в литературе не было, пишет телеграм-канал. Отмечается, что сначала цитата распространилась по исламским пабликам, а затем — по ультраправым и неонацистским сообществам.

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По данным телеграм-канала, Роман «Жиган» Чумаков — дважды судимый бывший участник преступных группировок. Карьеру он начал под псевдонимом Чума в составе рэп-группы B.I.M. В 2002 году его приговорили к 3,5 годам колонии за грабеж и угон, а в 2014-м — к одному году за участие в разбойном нападении.

РБК писал, что в июле 2013 года рэпер давал концерт в одной из исправительных колоний Забайкальского края, во время которого призвал осужденных суметь «вынести уроки» из сложившейся ситуации.

