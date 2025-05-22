Разведка США сообщила о новых ядерных ракетах России

Россия внедряет новые ракеты класса «воздух-воздух» с ядерными боеголовками в рамках общего наращивания своих ядерных сил. Об этом говорится в докладе Разведывательного управления Пентагона (DIA), представленном в Конгрессе США, пишет The War Zone.

Неназванная ядерная ракета класса «воздух-воздух» стала единственным конкретным типом тактического или стратегического вооружения, прямо упомянутым в разделе, посвященном российскому оружию массового поражения. Где именно были замечены эти ракеты, в отчете не уточняется, однако отмечается, что самолеты, способные нести ядерное оружие, размещены в Беларуси.

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Ракета класса «воздух-воздух» с ядерной боеголовкой звучит как пережиток времен холодной войны, когда подобное оружие состояло на вооружении СССР, отмечает TWZ. Эти ракеты были оружием с эффектом зонального поражения.

В обзоре военного издания отмечается, что под новым ядерным оружием, скорее всего, подразумевается модернизированный вариант ракеты Р-37М — дальнобойной ракеты класса «воздух-воздух» (в классификации НАТО — AA-13 Axehead). Ракета Р-37М была разработана конструкторским бюро «Вымпел» для тяжелого перехватчика МиГ-31, а затем адаптирована для многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-35С и истребителя пятого поколения Су-57.

До начала войны в Украине ракета Р-37М редко упоминалась в открытых источниках, однако с началом российского вторжения, по данным TWZ, она стала серьезной угрозой для украинской авиации.

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По данным военного издания, ракета с ядерной боеголовкой позволяет поражать цель, не приближаясь слишком близко — это особенно важно при борьбе с малозаметными самолетами, которые можно обнаружить, но трудно поразить. Такие ракеты также могут быть эффективны против роев дронов и волн крылатых ракет. Тем не менее, причины, по которым Москва решила возобновить разработку такого оружия именно сейчас, остаются неясными, пишет TWZ.

Сообщается, что в незасекреченной части доклада «Оценка глобальных угроз на 2025 год», дается оценка текущему российскому ядерному арсеналу. По данным отчета, Россия, вероятно, располагает примерно 1550 развернутыми стратегическими боеголовками и имеет до 2000 нестратегических ядерных боеголовок.



