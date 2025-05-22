Большинство британок назвали неприемлемым ношение не скрывающей соски одежды

Британская компания по исследованию рынка YouGov провела опрос и выяснила, что большинство жителей Великобритании не поддерживают ношение прозрачной одежды, через которую просвечивают соски. Результаты опубликованы на сайте компании.

Отмечается, что 36% опрошенных назвали приемлемым ношение одежды, которая не скрывает соски, если ее носят знаменитости на красной дорожке. 55% высказались против. При этом о неприятии такой одежды в повседневной жизни заявили 63%, тогда как 28% сочли ее допустимой.

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YouGov пишет, что среди тех, кто отрицательно относится к прозрачной одежде в общественных местах, оказалось больше женщин — так ответили 77% респонденток. Причем среди британок старше 60 лет негативно к просвечивающим сквозь наряды соскам относятся 89%, тогда как среди женщин в возрасте 18–29 лет — 54%. В этой возрастной группе допустимым ношение таких нарядов на красной дорожке назвали 47% против 42% тех, кто был против.

В то же время мужчины, как отмечает исследовательская компания, оказались более лояльными. 48% респондентов заявили, что считают приемлемым просвечивающие соски, если речь идет о красной дорожке, 41% на этот вопрос ответили отрицательно. Относительно одежды в обычной жизни эти показатели оказались противоположными: 48% мужчин выступили против, 41% назвали прозрачную одежду допустимой.

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По данным YouGov, предыдущие опросы компании показали, что мужчины терпимее относятся к обнажению женщин, чем сами женщины. Так, в 2020 году 72% мужчин из Великобритании сочли приемлемым, когда женщины загорают топлес, тогда как среди женщин положительно на тот же вопрос ответили 44%.