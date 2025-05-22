Россияне рассказали о своем отношении к финансовой помощи со стороны родителей

52% россиян, опрошенных Всероссийским центром общественного мнения, заявили, что родители не обязаны материально помогать своим повзрослевшим детям. Чаще всего за помощь детям деньгами выступают более старшие респонденты, а молодые люди предпочитают не зависеть от родителей, сообщил ВЦИОМ.

36% участников опроса назвали материальную помощь родителей необходимой либо допустимой. Среди представителей поколения младших миллениалов, которые уже вышли на рынок труда и как правило завели собственные семьи, 71% не хотят финансово зависеть от родителей.

Зумеры устали от алгоритмов соцсетей Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента Интернет и мемы 7 минут чтения

«Это может свидетельствовать о сформированной установке на самостоятельность, даже если ее реализация в жизни сопряжена с трудностями», — сделали вывод специалисты ВЦИОМ.

При этом 55% респондентов заявили, что молодые люди обычно стараются уходить от ответственности в том, что касается семьи, быта и самообеспечения. Чаще всего так говорят более возрастные собеседники, уточняют социологи. 36% опрошенных сказали, что скорее или абсолютно не согласны с подобной точкой зрения.

Согласно результатам исследования, 66% россиян в трудной ситуации предпочитают искать решение проблемы, тогда как 22% выбирают подождать.

Я пыталась себя убить Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни Общество 9 минут чтения

Больше всего склонны занимать выжидательную позицию родившиеся после 2001 года. Подобным образом ответили 36% представителей этой категории опрошенных, сообщил ВЦИОМ. Среди родившихся с 1968 по 1981 год выжидательную позицию оказались готовы занимать лишь 18%.

Результаты опроса показали, что на активность в трудной ситуации влияет материальное положение россиян. Только 16% оценивающих свое положение как «очень хорошее» или «хорошее» оказались склонны к пассивности. Среди респондентов, считающих свое положение «очень плохим» или «плохим», этот показатель достиг 25%.

«Люди, обладающие большими финансовыми возможностями, чувствуют себя увереннее и готовы рисковать, тогда как у менее обеспеченных преобладает осторожность и стремление минимизировать последствия возможных ошибок», — объяснили социологи.

Исследование под названием «Личная ответственность против зависимости и инфантилизма» государственный Центр общественного мнения проводил 10 мая. В телефонном опросе участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, уточнил ВЦИОМ.