На эмблему Кремля вернули православные кресты, убранные с корон двуглавых орлов ранее в мае. Обновленное изображение появилось на сайте и в телеграм-канале администрации президента 21 мая. До этого вместо крестов на гербе были ромбы — это вызвало волну критики, в том числе со стороны Русской православной церкви, сенаторов и режиссера Никиты Михалкова.

Изменения заметили не сразу. Данные веб-архива указывают, что в 10:37 по московскому времени 21 мая крестов на сайте администрации еще не было. Обновленная эмблема появилась в 19:31. Официально объяснять изменения власти не стали.

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О ситуации высказался пропагандист Никита Михалков — он упомянул эмблему без крестов на Петербургском международном юридическом форуме. Михалков показал два изображения герба — с крестами и без — и сравнил второй вариант с «цыпленком табака». Он заявил, что кресты — это не «мелкие детали», как их описывали дизайнеры, а «знак власти и принадлежности к определенной религии».

Схожие претензии ранее озвучила и Русская православная церковь. В апреле глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения Чернега предложила запретить изображение православных храмов без крестов. А 21 мая — в тот же день, когда кресты вернули на герб — объявила, что подобный законопроект будет внесен в Госдуму.

Чернега заявила, что купола без крестов — это «недопустимо». В РПЦ считают, что так нельзя изображать храмы ни на логотипах, ни на банкнотах, ни в рекламе.

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Осенью 2023 года похожий скандал разгорелся вокруг купюры номиналом 1000 рублей. На ней была изображена Дворцовая церковь в Казанском кремле — без креста. Хотя в реальности крест был снят с нее еще в советское время, а само здание сейчас используется как музей, решение Банка России вызвало волну критики. Так, сенатор Андрей Клишас заявил, что «храм без креста» напоминает о «мрачном периоде богоборчества». ЦБ остановил выпуск купюры через два дня и пообещал доработать дизайн.

В апреле этого года кресты также вернули на герб Минспорта. Михаил Дегтярев, который является министром спорта с мая 2024 года, заметил, что на одном из логотипов ведомства орлы остались без крестов. Он не смог объяснить, когда это произошло, но пообещал «привести символику в соответствие».