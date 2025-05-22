Медики спасли съевшую 14 противозачаточных таблеток двухлетнюю девочку

В Московской области сотрудники скорой помощи смогли спасти двухлетнюю девочку, которая съела 14 противозачаточных таблеток, сообщает региональный Минздрав.

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По данным пресс-службы, мать девочки позвонила в скорую и сообщила, что ее дочь выпила «женские таблетки». Приехавшие медики сразу сделали ребенку промывание желудка с помощью специального зонда, чтобы «уменьшить всасывание слизистой оболочкой ядовитых веществ и снизить их концентрацию в крови», рассказала заведующая Можайской подстанцией скорой помощи Татьяна Токманцева. Она сообщила, что после процедуры девочке «стало легче».

Медики доставили пациентку в стационар Можайской больницы. Заместитель главного врача Александр Акименко сообщил, что таблетки «не успели подействовать», но девочка провела какое-то время в стационаре. Сейчас ее уже выписали, она чувствует себя хорошо, пишет областной Минздрав. Пресс-служба напомнила, что лекарства следует хранить в безопасном и недоступном для детей месте.

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В 2017 году Минздрав Коми сообщил, что в Республиканскую детскую больницу был доставлен двухлетний мальчик с диагнозом «отравление таблетками». По словам медиков, ребенок выпил несколько противозачаточных таблеток. Спустя сутки пациент был выписан. Похожий случай в 2020 году произошел с двухлетней девочкой в Сочи, от отравления противозачаточными таблетками ее несколько дней лечили в стационаре.

В Волгоградской области два года назад полиция возбудила уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей после того, как два ребенка выпили по три таблетки сильнодействующего препарата и потеряли сознание.