Госдума приняла упрощающий выдачу россиян из Таиланда документ

Депутаты Госдумы ратифицировали договор «о выдаче» между Россией и Таиландом, а также похожий договор «о взаимной правовой помощи по уголовным делам» с Сейшельскими островами. Оба документа опубликованы на сайте Госдумы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, оба договора направлены на борьбу с преступностью. По его словам, в связи с их ратификацией у россиян больше не будет возможности «скрываться в теплых местах» после совершения преступления в России.

Самая успешная компания XXI века Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull Мир 13 минут чтения

«Это очень важное решение, внесенное на ратификацию нашим президентом, позволит перекрыть лазейки, которые существовали до сегодняшнего дня, и бороться с преступностью не только на территории нашей страны, но и на территориях других государств, которые привлекали своим климатом и возможностями там отсидеться криминальных авторитетов и тех, кто совершал преступление», — заявил Володин.

В пояснительной записке к законопроекту о ратификации договора с Сейшельскими островами сказано, что страны обязуются оказывать друг другу правовую помощь в том случае, если «деяние… является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон».

Кирилл, Ева тебе не простит Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы Общество 7 минут чтения

Как отмечает РБК, предложение о заключении договора о выдаче с Таиландом Владимир Путин одобрил в начале февраля 2022 года, еще до начала войны в Украине. Спустя год соглашение одобрили власти Таиланда. Тогда местные СМИ писали, что утверждение договора произошло на фоне массовой миграции россиян, которые скрывались в стране от призыва и надеялись избежать экономических последствий войны.

После ратификации оба договора направят в Совет Федерации, затем их должен будет подписать Владимир Путин.