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Политика

Госдума приняла упрощающий выдачу россиян из Таиланда документ

2 минуты чтения 17:45

Депутаты Госдумы ратифицировали договор «о выдаче» между Россией и Таиландом, а также похожий договор «о взаимной правовой помощи по уголовным делам» с Сейшельскими островами. Оба документа опубликованы на сайте Госдумы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, оба договора направлены на борьбу с преступностью. По его словам, в связи с их ратификацией у россиян больше не будет возможности «скрываться в теплых местах» после совершения преступления в России.

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«Это очень важное решение, внесенное на ратификацию нашим президентом, позволит перекрыть лазейки, которые существовали до сегодняшнего дня, и бороться с преступностью не только на территории нашей страны, но и на территориях других государств, которые привлекали своим климатом и возможностями там отсидеться криминальных авторитетов и тех, кто совершал преступление», — заявил Володин.

В пояснительной записке к законопроекту о ратификации договора с Сейшельскими островами сказано, что страны обязуются оказывать друг другу правовую помощь в том случае, если «деяние… является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон».

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Как отмечает РБК, предложение о заключении договора о выдаче с Таиландом Владимир Путин одобрил в начале февраля 2022 года, еще до начала войны в Украине. Спустя год соглашение одобрили власти Таиланда. Тогда местные СМИ писали, что утверждение договора произошло на фоне массовой миграции россиян, которые скрывались в стране от призыва и надеялись избежать экономических последствий войны.

После ратификации оба договора направят в Совет Федерации, затем их должен будет подписать Владимир Путин.

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