СМИ рассказали о перехвате разговоров российских военных с приказами убивать пленных украинских солдат

Журналисты CNN сообщили о записи радиоперехватов и снятом при помощи дрона видео, которые передали украинскими властями. На записи слышно, как неопознанный голос приказывает увести командира группы украинских военных, а остальных сдающихся в плен солдат убить. В публикации CNN аудиозапись наложена на видеоролик, где военные стреляют в голову лежащим на земле солдатам.

Запись переговоров и съемка с дрона датированы ноябрем 2024 года, но точный день не указан. Местом, где происходила сдача в плен, журналисты назвали село Новодаровка Запорожской области. Сотрудники CNN нашли это место при помощи спутниковых снимков компании Maxar Technologies.

Проанализировавший записи судебный эксперт сказал CNN, что ролики, скорее всего, не подвергались редактированию. Украинский источник журналистов назвал временем начала записи 12:05, а временем окончания — 12:31. По его словам, российские военные в это время штурмовали позиции ВСУ, а под конец получили приказ отступить.

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На аудиозаписи слышно, как голос шесть раз приказывает убить пленных, пишет CNN. В разговоре упоминаются два позывных — «Арта» и «Белый».

«Спроси, кто командир. Кто командир? Спроси. Командира — в плен, остальных — в расход», — цитируют журналисты первый приказ, поступивший около 12:22. Приказ повторяется дважды, тот же голос говорит: «Кто-нибудь, блядь, ответьте, они сдаются или нет, на хуй?!» Человек с позывным «Арта» отвечает, что командира не нашли — но есть «старший».

Шестой, последний приказ об убийстве пленных звучит около 12:28. На записи с дрона видно, как из зарослей выходит солдат в маске и похожей на российскую темно-зеленой форме. Он подходит к лежащим на земле солдатам, положившим руки за голову. Мужчина стреляет в голову одному из лежащих. Всего на опубликованной CNN записи видно два подобных убийства.

Также на записи видно, как один из лежавших на земле встает, снимает бронежилет и уходит под конвоем.

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Представитель украинских властей сообщил CNN, что эти радиоперехваты сейчас рассматриваются в рамках уголовного дела. Издание «Агентство» обратило внимание, что кадр из записи с дрона в ноябре публиковала украинская Генпрокуратура.

Неназванный источник в одной из западных разведок и следователь ООН в разговоре с CNN назвали опубликованную запись схожей с другими свидетельствами казней сдающихся в плен украинских солдат. Представитель ООН Моррис Тидболл-Бинц заявил журналистам, что аудио и видеозапись свидетельствуют о том, что пленные были убиты, и назвал это серьезным нарушением международного права.

В СБУ американским журналистам рассказали, что в районе Новодаровки в те дни действовала штурмовая группа 394-го мотострелкового полка, входящего в состав 5-й общевойсковой армии. По мнению СБУ, это подразделение могло быть причастно к обезглавливанию пленного украинского солдата в июне 2024 года.

Убийство сдающихся в плен военных нарушает статью Женевской конвенции об обращении с военнопленными.