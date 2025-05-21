Представители российского общепита рассказали о «сумасшествии» на рынке

На российском рынке общепита происходит «маленькое сумасшествие» — ставки аренды помещений «не бьются ни с какой экономикой», сообщил «Коммерсанту» управляющий директор компании «Шоколадница» Олег Подгорный. Одноименная сеть перестала открывать новые заведения, рассказал топ-менеджер.

По его словам, сейчас невыгодно вкладываться в общепит, поскольку любой бизнес, как и «все, что происходит в стране», конкурирует с банковскими депозитами.

На рост ставок аренды повлияло в том числе «огромное число гастроэнтузиастов», которые стараются занять ниши ушедших компаний и вакантные помещения даже при высоких ставках. Подобная борьба за помещения наблюдалась до пандемии коронавируса и много заведений «Шоколадницы» «перебили по цене и даже выгнали», рассказал управляющий директор.

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«Но потом 80% арендодателей, которые заменили нас на других операторов, через год-полтора предложили вернуться, потому что энтузиасты “сдохли”. И сейчас идет такая же волна, причем очень серьезная. Мы не хотим участвовать в этой войне и сказали: “Вы деритесь, потом вы все вымрете, и мы вернемся на ваши места”», — сказал Подгорный.

Собеседник «Коммерсанта» рассказал, что на рынке очень мало желающих открывать новые рестораны, поскольку для этого «нужно слишком далеко смотреть вперед». По его мнению, гораздо проще положить деньги на банковский депозит под 20% — «ни в каком бизнесе нельзя получить такую доходность, ничего не делая».

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Управляющий директор «Шоколадницы» сообщил, что у компании практически не осталось заведений, которые она открывала под брендами Eazzy Pizza и «Ваби Саби». Почти все были переформатированы в «Шоколадницы» — осталось по одной офлайн-точке, где компания проводит апробацию ассортимента.

Причинами Подгорный назвал падение спроса на пиццерии и суши-рестораны, а также высокую стоимость доставки — 35–40% дополнительных расходов. По его словам, у приготовления суши из-за серьезного подорожания рыбы выросла себестоимость, и маржинальность теперь низкая. Подобный бизнес был бы выгоден при масштабных инвестициях, но сейчас стоимость денег очень высокая, сказал управляющий директор «Шоколадницы».