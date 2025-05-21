Школьные материалы в России назвали слишком сложными

Слишком сложными для восприятия школьников оказались до 30% материалов, содержащихся в школьной программе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Чиновник отметил, что школьные образовательные стандарты в ближайшее время будут пересмотрены по рекомендации группы экспертов, в которую входят учителя, преподаватели вузов и специалисты Рособрнадзора. «Предварительный анализ материалов показывает, что от предмета к предмету от 20% до 30% материалов в школе излишне сложные для восприятия учениками в конкретном возрасте», — сказал Музаев.

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Он также сообщил, что действующая редакция образовательных стандартов по начальному общему и основному общему уровням была принята в 2020 году. Ее критикуют представители инженерных вузов, отмечая их «завышенную сложность», особенно по естественно-научным направлениям.

Музаев рассказал, что его ведомство вместе с Минпросвещения также планирует проверить образовательные стандарты в среднем образовании. Со ссылкой на мнение вузовских преподавателей он отметил, что в некоторых предметах школьной программы присутствуют темы, которые в СССР изучались на втором курсе университета. «Детский разум не способен это еще воспринимать. Поэтому сейчас идет эта верификация», — добавил чиновник.

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Ранее Минобрнауки и Московский физико-технический институт (МФТИ) провели экзамены советского образца для первокурсников, 80% сдававших их набрали проходной балл. Обучающиеся и преподаватели при этом не знали, что участвуют в эксперименте.

Чиновники и представители администрации вуза отчитались о высоком уровне подготовки недавних школьников, отметив, что для некоторых из них условия были необычными, поскольку не все абитуриенты сдавали ЕГЭ по физике. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что эти результаты доказывают, что российское образование является одним из лучших в мире.