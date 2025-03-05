Знания российских студентов проверили советскими экзаменами

Московский физико-технический институт (МФТИ) провел для своих первокурсников вступительные экзамены советского образца, сообщает РБК со службой на информацию из пресс-службы Минобрнауки. 80% сдававших успешно набрали проходной балл.

Студенты и контролировавшие ход решения задач преподаватели не знали, что участвуют в эксперименте. Первокурсники решали задания пятидесятилетней давности, их работы оценивали по советской пятибалльной шкале. Среди студентов отдельных школ вуза показатель успешности сдачи доходит до 94%.

Девушка рассказывала, что якобы ушла из науки в OnlyFans-модели В интернете предполагают, что она — продукт AI и рекламный проект OnlyFans Интернет и мемы 12 минут чтения

Инициатор эксперимента, ректор МФТИ и бывший министр образования Дмитрий Ливанов, заявил, что советские задания студенты решали для проверки уровня подготовки в вузе. «Не все наши первокурсники сдавали ЕГЭ по физике, поэтому мы провели эксперимент, который поставил участников в более сложное положение, чем их сверстников, поступавших в МФТИ 50 лет назад», — отметил ректор.

Я переехала в Германию и работаю в супермаркете Я инженер и хорошо говорю по-немецки. Но тут все так отличается от России, что я боюсь искать работу по специальности Общество 7 минут чтения

Эксперты Минпросвещения при этом считают, что к анализу результатов эксперимента и сравнению на их основании уровня подготовки современных и советских школьников стоит подходить осторожнее. Они отметили, что мотивация студентов на вступительном экзамене обычно выше, чем на простой контрольной. По их мнению, если бы первокурсники полагали, что от результатов решения заданий зависит поступление, то результат мог быть еще выше.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что результаты эксперимента подтверждают, что уровень российского образования «является одним из лучших в мире». Он также отметил, что считает знания современных выпускников школ соответствуют уровню советских абитуриентов.