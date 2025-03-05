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Общество

Знания российских студентов проверили советскими экзаменами

20:06 05.03.2025

Московский физико-технический институт (МФТИ) провел для своих первокурсников вступительные экзамены советского образца, сообщает РБК со службой на информацию из пресс-службы Минобрнауки. 80% сдававших успешно набрали проходной балл.

Студенты и контролировавшие ход решения задач преподаватели не знали, что участвуют в эксперименте. Первокурсники решали задания пятидесятилетней давности, их работы оценивали по советской пятибалльной шкале. Среди студентов отдельных школ вуза показатель успешности сдачи доходит до 94%.

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Инициатор эксперимента, ректор МФТИ и бывший министр образования Дмитрий Ливанов, заявил, что советские задания студенты решали для проверки уровня подготовки в вузе. «Не все наши первокурсники сдавали ЕГЭ по физике, поэтому мы провели эксперимент, который поставил участников в более сложное положение, чем их сверстников, поступавших в МФТИ 50 лет назад», — отметил ректор.

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Эксперты Минпросвещения при этом считают, что к анализу результатов эксперимента и сравнению на их основании уровня подготовки современных и советских школьников стоит подходить осторожнее. Они отметили, что мотивация студентов на вступительном экзамене обычно выше, чем на простой контрольной. По их мнению, если бы первокурсники полагали, что от результатов решения заданий зависит поступление, то результат мог быть еще выше.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что результаты эксперимента подтверждают, что уровень российского образования «является одним из лучших в мире». Он также отметил, что считает знания современных выпускников школ соответствуют уровню советских абитуриентов.

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