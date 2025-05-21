Цены на проездные в метро и другом транспорте вырастут в Москве

Стоимость проезда в столичном метро и другом транспорте вырастет с 1 июня. Самым выгодным способом оплаты проезда останется биометрия, сообщили в московском Департаменте транспорта.

«Стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы», — пояснили там ценообразование.

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Так, через полторы недели цена разовой поездки на метро, Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах на территории столицы, а также наземном городском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» вырастет с 63 до 67 рублей, в пригороде — с 84 до 90 рублей. Цена билета «90 минут» вырастет с 94 до 100 рублей.

«Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными. Поэтому при поездках с использованием нескольких видов транспорта тариф “90 минут” по-прежнему будет наиболее выгодным», — говорится в сообщении столичного ведомства.

Стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля. Агентство отмечает, что это на четыре рубля меньше, чем по билету «Кошелек» и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой (74 рубля).

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Цены на единые проездные билеты, записанные на карту «Тройка», также изменятся. Суточный безлимитный билет подорожает на 10 рублей до 375 рублей, на трое суток он будет стоить 720 вместо 700 рублей, на 30 дней -— 3 160 вместо 3 070, а на 90 дней — 7 650 вместо 7 430.

Кроме того, повысится стоимость «Единого» билета на 30 и 90 дней, в которые включен проезд в зоне пригорода. Они будут стоить 3 940 рублей и 10 080 рублей соответственно. Цена «Единого» билета на 365 дней составит 29 400 рублей.