Россиян предложили проверять на опьянение перед посадкой в самолет

На полях Петербургского международного юридического форума представители Минюста и Госдумы предложили ввести единый реестр авиадебоширов, а также проверять пассажиров на алкогольное опьянение перед перелетом и запретить пить спиртное на борту самолета. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, замдиректора департамента госрегистрации ведомственных нормативных правовых актов Минюста Анастасия Лелетина предложила не допускать к полетам пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.

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«Я понимаю, что это очень сложный механизм для реализации, но нужно подумать, не стоит ли его ввести, и на этапе посадки, может быть, наделить [соответствующими полномочиями] сотрудников службы транспортной безопасности», — заявила Лелетина.

Ее поддержала первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она предложила проверять пассажиров с помощью алкотестеров и не пропускать их в самолет, если концентрация алкоголя превысит определенное значение. Какое именно, Буцкая не уточнила.

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В качестве других мер по борьбе с авиадебоширами участники форума предложили повысить штрафы и увеличить сроки нахождения пассажиров в «черных списках», а также ввести общедоступный реестр. В качестве примера Лелетина привела базу данных Федеральной службы исполнения наказаний. По ее мнению, подобный список в сфере авиауслуг могла бы вести Росавиация.

«Полагаю, что создание единого реестра назрело — а не реестров, которые ведут авиакомпании. Все же это должен быть единый реестр с включением туда лиц, права на перелет которых были ограничены в рамках перелета одной компании, чтобы это распространялось и на все другие авиакомпании. Причем вести речь необходимо и о зарубежных компаниях, договариваясь с ними об этих правилах», — заявила Лелетина.

При этом она отметила, что люди часто устраивают дебоши из-за «повышенного уровня тревожности» и неумения справляться с сильным стрессом. Для борьбы с этими факторами Лелетина предложила «включать какую-то расслабляющую музыку при посадке [и] ожидании взлета».