Российский министр предложил прощать уголовные преступления «в защиту нравственных ценностей»

Министр юстиции России Константин Чуйченко выступил с инициативой расширить основания для освобождения от уголовной ответственности и снятия обвинений. По его словам, человек не должен нести наказание, если совершил преступление «в защиту нравственных ценностей». Об этом, как передает ТАСС, он заявил 21 мая на Петербургском международном юридическом форуме.

«У нас на сегодняшний день освобождается [от уголовной ответственности], если человек действовал в состоянии крайней необходимости или в состоянии необходимой обороны, а если он защищал нравственные ценности?» — задался вопросом министр.

Кирилл, Ева тебе не простит Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы Общество 7 минут чтения

Министр привел в пример жителей Курской области, права на защиту которых, по его словам, никто не ставил под сомнение. «Заходили националисты в Курск. Многие местные жители защищали своих близких, свое имущество и, естественно, убивали. Ни у кого же не возникает вопроса, а насколько правомерно они убивали и так далее», — цитирует Чуйченко агентство.

Затем министр задался вопросом, почему в мирной жизни подобные действия вызывают юридические сомнения. В подтверждение своей позиции Чуйченко также рассказал о деле, в котором мужчина получил восемь лет лишения свободы за то, что, выйдя на лестничную площадку, застал насильника, напавшего на его малолетнюю дочь, и убил его на месте.

В ходе обсуждения Чуйченко также обратился к присутствующему там пропагандисту Владимиру Соловьеву с гипотетическим вопросом: как бы тот поступил, если бы в метро некий человек начал оскорблять его родственника. Соловьев уточнил: «Вы имеете в виду, чем я его убью?»

Я пыталась себя убить Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни Общество 9 минут чтения

На это Чуйченко ответил, что по закону тот должен сделать замечание или вызвать полицию. «Но как быть, если оскорбление уже прозвучало и дело сделано? Мне кажется, любой нормальный мужчина в такой ситуации поступит так, как подсказывает ему внутреннее чувство справедливости», — продолжил министр.

По мнению Чуйченко, мораль и право не должны идти параллельно или расходиться. «Мораль должна быть воплощена в праве, и право должно быть глубоко моральным», сказал он. При этом министр добавил, что сейчас уголовный и уголовно-процессуальный кодексы сводят справедливость лишь к соразмерности наказания совершенному деянию.