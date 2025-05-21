В Липецкой области отключили мобильный интернет

В Липецкой области из-за атаки беспилотников власти временно отключили мобильный интернет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Сегодня все мы столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета. Решение о временном отключении принято военными в целях безопасности. Только за минувшую ночь силы ПВО сбили 127 беспилотников над различными регионами страны. Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен», — написал он. Артамонов добавил, что стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме.

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Кроме того, в сети появились сообщения о массовом сбое в работе мобильных операторов в Москве и Подмосковье. Информацию о том, что мобильная связь в Московской области может работать «с перерывами», пропагандистскому каналу RT подтвердили «Билайне». Там заявили, что это происходит по не зависящим от оператора причинам.

Также сбои в работе мобильного интернета наблюдаются в Воронежской, Тульской и Владимирской областях.

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В Москве власти отключали мобильный интернет для борьбы с беспилотниками накануне проведения парада на 9 мая. Тогда спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что отключения были не случайными, а выводились из-за «опасного сообщества». В свою очередь, в Госдуме, как пишет The Bell, предупреждали, что такая практика может стать регулярной.

В российском Минобороны заявили, что с вечера 20 мая до 08:00 утра 21 мая над несколькими регионами России были сбиты 159 украинских дронов. Так, над Брянской областью сбили 51 дрон, над Орловской — 53, а над Курской — 37. Кроме того, шесть беспилотников уничтожили над территорией Московского региона, пять — над Владимирской областью, три — над Рязанской и по одному дрону над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей, а также над акваторией Черного моря.

