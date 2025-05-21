EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Лучевая терапия может приводить к увеличению раковых опухолей

2 минуты чтения 15:23 | Обновлено: 15:24

Применение лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний может становиться причиной увеличения размеров метастатических опухолей. Об этом со ссылкой на опубликованную в рецензируемом журнале Nature статью пишет газета South China Morning Post.

Коллектив исследователей из США, Германии и Китая изучал влияние этого метода лечения пациентов на развитие опухолей, которые не подвергались непосредственному воздействию излучения. Они пришли к выводу, что лучевая терапия способна стимулировать их рост. 

Загадочная болезнь поразила целый город
Загадочная болезнь поразила целый город
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
Мир6 минут чтения

Ученые изучили результаты биопсии 22 пациентов, проходивших курс лечения с применением лучевой терапии, сообщают журналисты. Их целью была проверка предположения, что излучение может не только подавлять рост опухоли в зоне облучения, но и способствовать росту метастазов в других участках организма. 

В ходе исследования ученые обнаружили, что в не подвергавшихся облучению участках опухолей после лечения с помощью лучевой терапии увеличивалось содержание кодирующего белка амфирегулина, который связан с процессами выживания, деления, миграции и гибели клеток. 

Мой сын умер через три месяца после рождения
Мой сын умер через три месяца после рождения
Он внезапно перестал дышать спустя час после родов. Мы ничего не могли сделать
Общество16 минут чтения

В тексте статьи отмечается, что после опытов, проведенных на мышах, ученые заметили аналогичный эффект. При этом количество новых метастазов сокращалось, однако уже существующие демонстрировали рост. 

Авторы исследования планируют изучить этот эффект дополнительно, чтобы предложить новую стратегию лечения пациентов, которая будет учитывать обнаруженную ими особенность реакции организма на лучевую терапию. Ральф Вайхсельбаум, один из авторов работы, отметил, что выводы его коллег могут быть также полезны для оценки системных эффектов, которые этот вид лечения оказывает на организм человека.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Интернет и мемы
Зумеры устали от алгоритмов соцсетей
Они переходят на платформы без автоматических рекомендаций и готовы платить за человеческий выбор контента
17:11
Самая успешная компания XXI века
Мир
Самая успешная компания XXI века
Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull
00:01
Кирилл, Ева тебе не простит
Общество
Кирилл, Ева тебе не простит
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы
17:00 20 мая
Я пыталась себя убить
Общество
Я пыталась себя убить
Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни
00:01 20 мая
Загадочная болезнь поразила целый город
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00 19 мая
Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01 19 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования