Лучевая терапия может приводить к увеличению раковых опухолей

Применение лучевой терапии при лечении онкологических заболеваний может становиться причиной увеличения размеров метастатических опухолей. Об этом со ссылкой на опубликованную в рецензируемом журнале Nature статью пишет газета South China Morning Post.

Коллектив исследователей из США, Германии и Китая изучал влияние этого метода лечения пациентов на развитие опухолей, которые не подвергались непосредственному воздействию излучения. Они пришли к выводу, что лучевая терапия способна стимулировать их рост.

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Ученые изучили результаты биопсии 22 пациентов, проходивших курс лечения с применением лучевой терапии, сообщают журналисты. Их целью была проверка предположения, что излучение может не только подавлять рост опухоли в зоне облучения, но и способствовать росту метастазов в других участках организма.

В ходе исследования ученые обнаружили, что в не подвергавшихся облучению участках опухолей после лечения с помощью лучевой терапии увеличивалось содержание кодирующего белка амфирегулина, который связан с процессами выживания, деления, миграции и гибели клеток.

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В тексте статьи отмечается, что после опытов, проведенных на мышах, ученые заметили аналогичный эффект. При этом количество новых метастазов сокращалось, однако уже существующие демонстрировали рост.

Авторы исследования планируют изучить этот эффект дополнительно, чтобы предложить новую стратегию лечения пациентов, которая будет учитывать обнаруженную ими особенность реакции организма на лучевую терапию. Ральф Вайхсельбаум, один из авторов работы, отметил, что выводы его коллег могут быть также полезны для оценки системных эффектов, которые этот вид лечения оказывает на организм человека.