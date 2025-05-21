Россияне стали чаще инвестировать в люксовые сумки

Спрос на люксовые бренды сумок среди россиян растет даже после ухода части брендов из России, их покупка все чаще рассматривается в качестве инвестиции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ритейлеров и мнение аналитиков.

Журналисты отмечают, что стоимость отдельных моделей может достигать десятков тысяч долларов. Компания Lamoda фиксирует рост продаж сумок на 51%, рюкзаков — на 49%. При этом массовый сегмент сумок таких показателей не демонстрирует, потребители предпочитают вкладывать средства на депозитные счета.

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Управляющий партнер компании «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов в разговоре с журналистами отметил, что рост инвестиций в этот сегмент может быть связан с увеличением доходов отдельных групп населения. Среди них он назвал семьи военных, IT-специалистов и работников оборонных предприятий.

«Коммерсантъ» со ссылкой на данные CDEK.Shopping отмечает, что внутри сегмента люксовых вещей меняются и вкусы потребителей. В 2024 году они предпочитали покупать кроссовки. Сегодня же сумки люксовых брендов рассматриваются как форма альтернативных инвестиций в условиях нестабильности традиционных финансовых рынков.

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При этом работающие в массовом сегменте непродовольственные ритейлеры могут зафиксировать убытки из-за снижения потребительской активности — люди предпочитают не тратиться на повседневные товары, выбирая тактику сбережения денег.

Эксперты отметили, что из-за санкций и ухода брендов из России рынок товаров от люксовых брендов в стране уменьшился вдвое — с 4,3 миллиарда долларов в 2021 году до 2,06 миллиарда в 2024 году. Механизмы параллельного импорта и посредники все еще обеспечивают поставки зарубежных брендов, однако логистические издержки выросли на 30-40%, что отразилось и на конечной цене. Однако их работа позволила сохранить на российском рынке 73% зарубежных люксовых брендов.