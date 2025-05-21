Эксперты рассказали о росте доходов работающих из-за границы сотрудников

Ежемесячный доход специалистов-релокантов, работающих на российских работодателей из-за границы, вырос за последний год на 14%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования компании Solar Staff. По данным авторов исследования, самый заметный рост показали доходы веб-разработчиков — 26%, до 280,3 тысяч рублей в месяц. На втором месте — программисты с увеличением доходов на 15%, до 186,5 тысяч рублей.

Специалисты Solar Staff изучили выплаты более чем двум тысячам внештатных сотрудников, находящихся за пределами России. Большинство исполнителей-релокантов работают как физические лица, поскольку получить статус самозанятого сложно из-за действующего годового лимита на доходы в 2,4 млн рублей, объяснили в Solar Staff.

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Опрошенные «Коммерсантом» эксперты связали рост зарплат у эмигрировавших россиян с компенсацией налога на доходы физических лиц, который изменился для нерезидентов с 1 января. В отношении доходов работающих дистанционно сотрудников-нерезидентов действует прогрессивная шкала, ставки зависят от суммы, объяснила основатель «Школы карьерного менеджмента» Айгюн Курбанова.

По ее мнению, на фоне роста зарплат живущих в России программистов выплаты релокантам, даже с учетом компенсации НДФЛ, остаются более выгодным решением, чем наем сотрудника в штат.

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Сейчас фрилансеры чаще всего пользуются спросом в IT, рекламе, образовательных онлайн-проектах и других технологических и креативных отраслях, пишет «Коммерсантъ».

В Москве средняя зарплата программиста на языке C#сейчассоставляет 300 тысяч рублей, а программиста JavaScript — 280 тысяч рублей, приводит газета данные сервиса Superjob.

Глава исследовательского центра Superjob Наталья Голованова рассказала изданию о результатах опроса, которые показали, что эмигрировавшие и работающие на российские компании фрилансеры «зарабатывают на уровне работающих в России коллег».

Спрос на технических специалистов уровня «Senior» сейчас заметно превышает предложение, рассказала бизнес-партнер Servicepipe Анна Титова. По ее словам, в IT и информационной безопасности зарплаты фрилансеров, уехавших и работающих за границей, действительно выросли. Но для работодателя привлечение таких специалистов выгодно, так как он экономит на офисе и налогах, а фрилансеры работают по гражданско-правовым договорам, сказала Титова.