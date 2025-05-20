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Общество

В Госдуме предложили выносить судебные решения при помощи ИИ

2 минуты чтения 14:04 | Обновлено: 14:06

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и первый зампредседателя думского комитета по информационной политике Антон Ткачев обратились к Министерству цифрового развития с предложением применить нейросети для рассмотрения судебные дел на «Госуслугах». Депутаты в своем письме призвали провести эксперимент с категорией дел, «не затрагивающих сложные юридические коллизии», сообщает «Коммерсантъ».

В рамках пилотного проекта это могли бы быть бракоразводные процессы, где стороны не спорят о детях и имуществе, а также дела о взыскании долгов за коммунальные услуги или о неоспариваемых долговых обязательствах по кредитам, заявили депутаты. По их мнению, дела с участием ИИ можно будет разбирать дистанционно, через сервис «Госуслуги» без вызова представителей сторон в суд.

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Даванков и Ткачев в письме предложили дать участникам споров и разбирательств право выбора — соглашаться или нет на участие ИИ в процессе, — а также на обжалование вынесенных с использованием нейросетей решений в судах общей юрисдикции.

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Несколько дней назад Даванков предложил Министерству спорта использовать ИИ для судейства футбольных матчей. Нейросеть могла бы стать ассистентом главного судьи игр профессиональных лиг, а ее решения следует транслировать онлайн, чтобы зрители могли «увидеть, кто судит объективнее». «Окажется, что ИИ ошибается реже — при всех спорных моментах его решение должно стать определяющим», — сказал вице-спикер Госдумы.

В апреле зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин рассказал, что в российском парламенте обсуждается возможность появления законопроекта об использовании ИИ при судопроизводстве. По словам сенатора, есть предложение создать ИИ, опирающийся на «санкционированные Верховным судом данные» — оцифрованные законы, судебные акты и комментарии к ним.

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