Сотрудники крупного завода обвинили руководство в шантаже и требованиях уволиться

Сотрудники Уральского трубного завода в Первоуральске заявили, что руководство шантажирует их и заставляет подписать заявление об увольнении. По их словам, в списке на увольнение значатся сотни сотрудников. Представители руководства завода ранее отрицали эти обвинения, пишет «Екатеринбург онлайн».

По данным издания, об увольнениях на «Уралтрубпроме» работники сообщали еще в апреле. Бывшая сотрудница предприятия утверждала, что руководство массово вызывает персонал в отдел кадров и заставляет людей подписывать заявление об увольнении. Кроме того, по ее словам, в последнее время на заводе снизились зарплаты.

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В распоряжении редакции издания оказалась запись телефонного разговора, в которой, как утверждается, помощница начальника говорит с работницей завода. Судя по записи, сотрудницу просят добровольно уволиться.

«Так они, знаешь, если ты вот так вот будешь, они просто тебя внесут в черный список <…>. Ты потом вообще нигде работу не найдешь. Мне тебя жалко, понимаешь? Если ты начнешь вот так вот, он потом обозлится. Обозлится и вообще не примет тебя никогда», — говорит голос на записи, который, как утверждается, принадлежит помощнице начальника.

С похожей ситуацией столкнулась другая сотрудница завода, которая показала документ о расторжении трудового договора. По ее словам, бумага подразумевает увольнение по соглашению сторон, с выплатой одной средней месячной зарплаты.

«Он пытался мне грозить, но я напомнила ему статьи трудового кодекса, а сегодня он позвонил и говорит: получаем две средних [зарплаты] и уходим, кто остался», — рассказала женщина.

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Работники утверждают, что в список на увольнение попали около 500 человек. Среди них — предпенсионеры и родители несовершеннолетних детей. «Лично у меня двое детей, и я в списке. Бывший муж на СВО. У коллеги несовершеннолетняя дочь. Она в разводе, а бывший муж не платит алименты. Сам мастер нам не звонил, он общается через третьих лиц. Наверное, чтоб свою задницу не подставить», — добавила собеседница издания.

Руководство завода не ответило на просьбу прокомментировать последние обвинения работников. В начале мая пресс-служба «Уралтрубпрома» заявляла, что предприятие работает в штатном режиме, а «ротация кадров ничем не отличается от предыдущих периодов».

Кроме того, по данным пресс-службы, число уволенных сотрудников на текущий момент меньше, чем было в 2024 году. Также отмечалось, что сейчас на заводе «только приостановлен набор кадров, но это связано с укомплектованностью штата».