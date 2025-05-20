Власти запросили доступ к данным пользователей системы «Мир» и СБП

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект, который позволит ведомству получить доступ к данным пользователей платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП). Об этом со ссылкой на документ пишет ТАСС.

Отмечается, что ведомство предлагает внести поправки в закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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«Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка Российской Федерации и национальной системе платежных карт в настоящее время такой организацией является АО «Национальная система платежных карт”», — говорится в пояснительной записке к документу.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что законопроектом предлагается предоставить право Росфинмониторингу запрашивать у «Национальной системы платежных карт» информацию, касающуюся транзакций с использованием платежной системы «Мир» и СБП для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. По его словам, порядок обмена информацией, включая сроки, объем и состав данных, будет определен специальным соглашением.

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Росфинмониторинг анализирует финансовые операции и ведет реестр лиц, причастных к «экстремизму и терроризму». В марте ведомство предложило обязать включенных в этот список использовать специальные счета и заранее согласовывать любые расходы.

Сейчас таким людям разрешено тратить не более 10 тысяч рублей в месяц. Если законопроект примут, они должны будут получать одобрение Росфинмониторинга на каждую покупку — даже продукты или оплату коммунальных услуг. На рассмотрение запроса отводится десять рабочих дней, при этом ведомство сможет отказать в проведении платежа.



