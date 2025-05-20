Треть россиян заявили о несправедливых зарплатах коллег

Чуть больше трети россиян (35%) уверены, что получают меньшую зарплату, чем их коллеги на аналогичных должностях. Это следует из свежего опроса сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилось РИА «Новости».

Так, 48% респондентов считают, что их зарплата сопоставима с доходом коллег, работающих на тех же позициях. При этом еще 17% опрошенных уверены, что зарабатывают больше остальных.

Я пыталась себя убить Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни Общество 9 минут чтения

В то же время лишь 39% опрошенных точно знают, сколько получают их коллеги. Еще 42% респондентов догадываются о заработке коллег, основываясь на косвенной информации. И почти пятая часть участников (19%) признались, что вообще не владеют такой информацией.

У половины участников опроса (51%) разница в зарплате с коллегами, которые занимают аналогичные должности, составляет менее 10%. У 33% респондентов — от 10 до 30%, а у каждого десятого — от 30 до 50%. Только 5% опрошенных заявили, что их коллеги получают в два раза больше и более.

Я купила дом мечты в испанской деревне Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится Общество 8 минут чтения

Согласно результатам другого опроса, который провела Anderida Financial Group, большинство россиян недовольны своими зарплатами. Около половины респондентов пожаловались, что их материальное положение ухудшилось по сравнению с прошлым годом, а 13% напротив заявили о росте зарплат в этом году. В свою очередь, четверть респондентов заявили, что их уровня дохода достаточно, чтобы покрывать все необходимые для жизни затраты

Судя по результатам исследования, в среднем гражданам России для комфортной жизни ежемесячно не хватает около 20 тысяч рублей ежемесячно. 21% респондентов назвали сумму в 15 тысяч рублей, 23% — менее 20 тысяч рублей, а остальные — более 20 тысяч рублей.