EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Число не желающих иметь детей россиян выросло втрое за 20 лет

2 минуты чтения 23:20 20 мая

В ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с выборкой в 1600 человек по всей России 18% респондентов на вопрос «как вы думаете, сколько детей будет в вашей семье (учитывая тех, что уже есть)?» ответили «нисколько / не буду заводить детей». При этом в 2005 году так же на этот вопрос ответили 6% опрошенных.

О нежелании иметь детей больше всего говорили люди старше 45 лет. При этом число женщин, заявивших о том, что они не намерены заводить детей, оказалось на пять процентных пунктов выше, чем число мужчин.

Кирилл, Ева тебе не простит
Кирилл, Ева тебе не простит
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы
Общество7 минут чтения

Респондентам также задавали вопрос о том, для чего, по их мнению, люди вступают в брак. Среди вариантов ответа был в частности пункт «для продолжения своего рода». В 2005 году его выбрали 39% участников опроса, тогда как в 2025 году — 25%. При этом число тех, кто выбрал вариант «в соответствии с религиозными и национальными традициями, потому что так принято», выросло с 5% до 16%. 

Кроме того, опрошенным задавали вопрос о том, как должны вести себя женщины, которым приходится совмещать семью и работу. Самым распространенным мнением (49%) оказалось то, что женщинам после рождения ребенка следует уйти с работы и заниматься его воспитанием до трехлетнего возраста, после чего вернуться на работу. В 2005 году так ответили 33% респондентов. 

Я пыталась себя убить
Я пыталась себя убить
Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни
Общество9 минут чтения

При этом те опрошенные, которые заявили о желании иметь детей, заявили, что им бы хотелось иметь в среднем более трех детей, тогда как 20 лет назад респонденты говорили о желании завести в среднем более двух детей. В то же время опрос показал, что мужчины хотят большее количество детей, нежели женщины.

ВЦИОМ — государственная компания, которую неоднократно упрекали в манипуляциях. К примеру, издание «Проект» после начала войны в Украине рассказывало о том, как ВЦИОМ проводит опросы относительно рейтингов Владимира Путина. Также «Эхо» в декабре прошлого года писало о манипуляциях в опросах центра о предновогодних пожеланий россиян относительно окончания войны.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая успешная компания XXI века
Мир
Самая успешная компания XXI века
Ее создал мигрант из ЮАР, который никогда не занимался бизнесом. Он смог потеснить Red Bull
00:01
Кирилл, Ева тебе не простит
Общество
Кирилл, Ева тебе не простит
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы
17:00 20 мая
Я пыталась себя убить
Общество
Я пыталась себя убить
Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни
00:01 20 мая
Загадочная болезнь поразила целый город
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00 19 мая
Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01 19 мая
Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00 18 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования