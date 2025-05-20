Число не желающих иметь детей россиян выросло втрое за 20 лет

В ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с выборкой в 1600 человек по всей России 18% респондентов на вопрос «как вы думаете, сколько детей будет в вашей семье (учитывая тех, что уже есть)?» ответили «нисколько / не буду заводить детей». При этом в 2005 году так же на этот вопрос ответили 6% опрошенных.

О нежелании иметь детей больше всего говорили люди старше 45 лет. При этом число женщин, заявивших о том, что они не намерены заводить детей, оказалось на пять процентных пунктов выше, чем число мужчин.

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Респондентам также задавали вопрос о том, для чего, по их мнению, люди вступают в брак. Среди вариантов ответа был в частности пункт «для продолжения своего рода». В 2005 году его выбрали 39% участников опроса, тогда как в 2025 году — 25%. При этом число тех, кто выбрал вариант «в соответствии с религиозными и национальными традициями, потому что так принято», выросло с 5% до 16%.

Кроме того, опрошенным задавали вопрос о том, как должны вести себя женщины, которым приходится совмещать семью и работу. Самым распространенным мнением (49%) оказалось то, что женщинам после рождения ребенка следует уйти с работы и заниматься его воспитанием до трехлетнего возраста, после чего вернуться на работу. В 2005 году так ответили 33% респондентов.

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При этом те опрошенные, которые заявили о желании иметь детей, заявили, что им бы хотелось иметь в среднем более трех детей, тогда как 20 лет назад респонденты говорили о желании завести в среднем более двух детей. В то же время опрос показал, что мужчины хотят большее количество детей, нежели женщины.

ВЦИОМ — государственная компания, которую неоднократно упрекали в манипуляциях. К примеру, издание «Проект» после начала войны в Украине рассказывало о том, как ВЦИОМ проводит опросы относительно рейтингов Владимира Путина. Также «Эхо» в декабре прошлого года писало о манипуляциях в опросах центра о предновогодних пожеланий россиян относительно окончания войны.