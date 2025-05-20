Компонент популярных энергетиков повышает риск рака крови

Исследователи из Института онкологии имени Уилмота при Университете Рочестера обнаружили, что таурин — аминокислота, широко используемая в энергетических напитках Red Bull и Celsius, — повышает риск рака крови. Об этом сообщает The Independent.

В исследовании сказано, что при лейкемии злокачественные клетки в процессе гликолиза (окисления глюкозы) поглощают таурин, который вырабатывается в костном мозге, используя его для своего роста. Несмотря на то, что таурин естественным образом вырабатывается в организме человека и содержится в мясе и рыбе, его также добавляют во многие энергетические напитки, поскольку считается, что эта аминокислота улучшает деятельность мозга. Также ее используют для облегчения побочных эффектов химиотерапии у пациентов с лейкемией.

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Однако ученые, которые провели свое исследование на мышах с особым геном SLC6A6, помогающим перемещать таурин по организму, считают, что чрезмерное потребление таурина, особенно в составе добавок и энергетических напитков, может усугубить лейкемию и предоставить дополнительное топливо для раковых клеток.

Исследователи ввели в организм мышей клетки лейкемии человека. Они обнаружили, что здоровые клетки костного мозга вырабатывают таурин, который ген SLC6A6 затем переносит в клетки лейкемии, потенциально помогая им расти.

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Авторы исследования подчеркнули необходимость взвесить риски и пользу дополнительного приема таурина для больных лейкемией и потребителей энергетических напитков, учитывая его широкую доступность. Ученые отметили, что их работа пока находится на начальной стадии, однако, по их мнению, блокирование таурина в клетках лейкемии может привести к новым вариантам лечения.