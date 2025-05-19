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Политика

СМИ рассказали о возможных последствиях роста военных расходов в ЕС

2 минуты чтения 13:43 | Обновлено: 13:44

На фоне стремительного наращивания военных расходов в Европе эксперты и аналитики предупреждают, что переоснащение армии может дать экономике краткосрочный импульс. Однако в долгосрочной перспективе оно несет не только возможности, но и серьезные риски. Politico пишет, что вложения в оборону способны стать катализатором технологических прорывов, но также они могут привести к сокращению финансирования социального сектора. 

В условиях геополитической нестабильности, особенно после вторжения России в Украину, страны ЕС резко увеличивают финансирование обороны. Так, Еврокомиссия в ближайшие четыре года планирует выделить на оборону дополнительные 800 миллиардов евро, а Германия собирается потратить на модернизацию армии и инфраструктуры триллион евро. При этом, как отметил глава НАТО Марк Рютте, даже несмотря на то, что две трети стран-членов альянса теперь тратят не менее 2% ВВП на оборону, этого все еще недостаточно для гарантированной безопасности Европы.

Однако столь масштабные инвестиции в оборонные сектор могут в итоге не только гарантировать безопасность, но и стать двигателем экономического роста и способствовать внедрению различных изобретений. Многие из технологий, используемых сегодня в быту — от микроволновок до GPS, — изначально создавались в военных лабораториях. Этот эффект «военно-гражданского слияния» может повториться, если европейские страны будут инвестировать в передовые разработки, а не просто закупать оружие у внешних поставщиков, пишет Politico. 

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Уже сейчас в Европе появляются технологичные стартапы в оборонной сфере. Например, французская компания Comand AI, основанная после начала войны в Украине, разрабатывает платформу на базе искусственного интеллекта, которая ускоряет военное планирование и может иметь гражданское применение — например, в логистике или кибербезопасности.

«Мы никогда не сможем производить больше, чем такие стратегические противники, как Китай. Но мы должны проводить операции в 10, 100 раз эффективнее. Это и есть отправная точка нашей компании», — отметил соучредитель и генеральный директор Comand AI Люк Мужель.

Тем не менее, эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма. Исследование Кильского института показывает, что прирост производительности возможен лишь при направленности расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В Европе на эти цели идет лишь 4,5% оборонного бюджета, против, например, 16% в США. 

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Проблемой остается и структура самих оборонных тендеров. Politico пишет, что в ЕС часто отдают предпочтение устоявшимся национальным корпорациям, в то время как в США используется практика двойных закупок и открытых тендеров, что стимулирует конкуренцию, участие технологических стартапов и развитие гражданских применений военных технологий.

«Чтобы добиться успеха, Европе нужно активнее интегрировать новых игроков — более быстрых и технологичных. Нужно ломать систему. И понимать, что новые игроки могут стать будущими гигантами. А вот с этим, честно говоря, у ЕС пока проблемы», — считает специалист по госинновациям профессор Университета Торонто Дэн Брезниц. 

На фоне наращивания военных расходов начинают страдать и другие секторы. Например, в Великобритании, правительство объявило о сокращении соцвыплат примерно на 4,8 миллиарда фунтов стерлингов, одновременно увеличив оборонный бюджет на 2,2 миллиарда. Экономисты Том Кребс и Изабелла Вебер предупреждают, что такая политика может спровоцировать волну общественного недовольства и усилить позиции популистов.

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