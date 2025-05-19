Мать заставляла сына зарезать собаку

Жительница Липецкой области издевалась над своими детьми и снимала все это на видео. После того как в сети разошлись кадры, на которых она угрожает облить детей кипятком, а одного из них заставляет взять нож, чтобы убить собаку, женщину задержали, а ее четверых детей поместили в реабилитационный центр. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Артамонов.

«В минувшие выходные многих потрясло видео из Лебедяни. На кадрах – женщина издевается над своими детьми. И, что особенно страшно, сама же это и снимает. <…> С матерью — если это слово здесь вообще уместно — работают следственные органы. Решается вопрос лишения родительских прав. Ответственность наступит. Жесткая и без снисхождения», — написал липецкий губернатор в своем телеграм-канале.

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На распространившемся в сети видео женщина снимает свой дом и без остановки ругает детей, называя их то «ублюдками», то «мразотами», матерясь и угрожая избить их. «Я сейчас вас кипятком залью, падлы сучьи. Потому что вы проснулись, а у вас все хорошо», — говорит женский голос за кадром, обращаясь к маленькой девочке.

Затем женщина несколько раз бьет ребенка помладше, ругая его за то, что тот спит, и оскорбляя его. «Пошли, бери нож — убивать собаку будем, — кричит женщина ребенку, пока он встает с кровати и идет в коридор. — Слишком хорошо живешь, крыса. Давай резче, нож взяла, падаль. Иди бери! Пока я тебе его в глотку не заткнула». Видео заканчивается на моменте, когда ребенок с большим ножом в руках пытается обуться.

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В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области ТАСС заявили, что ситуация находится у них на контроле. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza добавляет, что женщину отправили в психиатрическую больницу.