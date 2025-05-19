Литва подала иск против Беларуси в ООН

Правительство Литвы подало иск против Беларуси в Международный суд ООН в Гааге с требованием привлечь беларусские власти к ответственности за организацию масштабного въезда мигрантов в страну, начиная с 2021 года, сообщает Министерство иностранных дел страны.

Литва попросила суд обязать Беларусь выплатить полную компенсацию причиненного ущерба, включая расходы на строительство стены на литовско-беларусской границе. Также литовские власти требуют от Беларуси гарантий того, что нарушение международного права не повторится.

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Литовские власти обвинили Беларусь в «беспрецедентном росте потока нелегальных мигрантов» с 2021 года. По данным местных властей, беларусские государственные предприятия увеличили количество авиарейсов из стран Ближнего Востока и других регионов, организовали выдачу виз для прибывающих мигрантов и дали им временное жилье. Приехавших иностранцев беларусские силовики везли к литовской границе и принуждали ее нелегально пересекать «часто в опасных и угрожающих жизни условиях, заявил МИД.

Дипломаты пожаловались, что двусторонние переговоры с Беларусью не помогли исправить ситуацию. «Литва рассматривает эти действия как преднамеренную попытку белорусского режима использовать миграцию как средство политического давления на Литву и Европейский Союз в ответ на их поддержку белорусской демократии и санкции за нарушения прав человека», — сказано в пресс-релизе.

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Беларусь спровоцировала миграционный кризис в Литве в ответ на запрет полетов «Белавиа» в 2021 году. Евросоюз ввел эти санкции из-за принудительной посадки в Минске самолета Ryanair с оппозиционерами Романом Протасевичем и Софьей Сапегой на борту, которых арестовали беларусские силовики. В качестве предлога для посадки рейса Афины-Вильнюс власти Беларуси использовали информацию о якобы планах террористов ХАМАС взорвать лайнер над Вильнюсом.