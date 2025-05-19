Китайским госслужащим запретили курение и деликатесы на работе

Центральный комитет Компартии и Госсовет Китая выпустили постановление об экономии бюджетных средств и борьбе с расточительством. Опубликованный 18 мая документ вводит ряд запретов для чиновников.

Постановление содержит 63 статьи и предполагает «строгое соблюдение официальных стандартов» и «внедрение системы контроля за расходованием средств». Например, статья 23 запрещает государственным и партийным служащим употреблять изысканные блюда, сигареты и алкоголь во время рабочих обедов. В статье 20 установлены запреты для чиновников на дорогие развлечения, подарки, ценные бумаги и платежные ваучеры сверх лимита, а также на участие в азартных играх за рубежом.

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«Во время выезда за границу государственные средства не должны использоваться для обмена подарками между учреждениями или госпредприятиями, а также для развлечения друг друга», — говорится в документе.

Во время командировок внутри страны чиновникам запрещено устраивать «приветственные мероприятия» в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, а также встречать и доставлять посылки по регионам. Количество сопровождающих при таких поездках должно быть ограничено одним человеком.

«Запрещено использовать чартерные рейсы гражданской авиации, а также частных, корпоративных и иностранных авиакомпаний в нарушение правил, предоставлять жилье и транспорт сверх нормы, увеличивать количество стран или регионов посещения, изменять маршрут или число дней командировки без разрешения», — сказано в постановлении.

Агентство «Синьхуа» отмечает, что документ призывает чиновников проявлять строгую дисциплину и бережливость, подчеркивая, что расточительство является «постыдным».

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Еще в марте министр финансов Китая Лань Фоань призывал чиновников «затянуть пояса потуже» при расходовании бюджетных средств. По его словам, Пекин намерен обеспечить достаточное финансирование основных стратегических задач и сосредоточиться на развитии промышленности.



