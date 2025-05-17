Удаленные сотрудники чаще офисных испытывают гнев и одиночество

Исследование социологической компании Gallup показало, что удаленные сотрудники больше вовлечены в работу (31%) по сравнению с теми, кто работает в офисе (19%) или по гибридному графику (23%), однако они чаще испытывают гнев, грусть и одиночество.

В исследовании сказано, что под вовлеченностью в работу подразумевается энтузиазм сотрудников, а также их привязанность к команде. Это, отмечается в отчете, напрямую влияет на производительность команды и бизнес-результаты. Большую вовлеченность удаленных сотрудников авторы исследования объяснили тем, что у них есть больше автономии.

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«Эта свобода позволяет им использовать свои сильные стороны, легче достигать состояния потока (психическое состояние, в котором человек полностью вовлечен в то, чем он занимается — Прим. «Холода») и эффективнее использовать свое время», — утверждают авторы исследования.

В то же время, по их данным, полностью удаленные сотрудники чаще сообщают о том, что испытывают гнев, печаль и одиночество (25%, 30% и 27% соответственно), чем те, кто работает в офисе или в гибридном режиме.

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Также удаленные сотрудники в 45% случаев испытывают сильный стресс после рабочего дня. Сопоставимые показатели — 46% — имеют работники с гибридным графиком, тогда как офисные сотрудники испытывают стресс реже — в 39% случаев. Эти различия сохраняются даже при учете дохода, отметили в Gallup.

Исследователи сделали вывод, что полностью удаленная работа зачастую более тяжелая в умственном и эмоциональном плане, чем работа в офисе или по гибридному графику. Это может объясняться тем, что физическое расстояние при удаленной работе создает психологическую дистанцию: сотрудники воспринимают свою деятельность как «просто работу» без дружеских отношений. Также стресс может вызывать слишком большая автономия и разочарование сотрудников в технологиях, которыми им приходится пользоваться на удаленке.