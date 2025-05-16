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Общество

Депутаты предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни

2 минуты чтения 17:47 | Обновлено: 17:48

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с предложением поощрять здоровый образ жизни россиян. В обращении, направленном министру здравоохранения Михаилу Мурашко, предлагается ввести налоговый вычет для россиян, которые прошли диспансеризацию с хорошими результатами. Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого имеется документ.

Авторами инициативы стали депутаты Ярослав Самылин и Георгий Арапов. В документе парламентарии сослались на данные Минздрава, согласно которым, более половины прошедших диспансеризацию россиян старше 30 лет, страдают заболеваниями, которые можно было бы избежать с помощью регулярной профилактики и здорового образа жизни.

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«Считаем целесообразным рассмотреть возможность введения налогового вычета за здоровый образ жизни для граждан старше 25 лет, прошедших диспансеризацию с хорошими результатами», — говорится в письме. 

Под «хорошими результатами» депутаты предполагают отсутствие признаков вредных привычек, ожирения и других факторов риска, а также показатели в пределах возрастной нормы по ключевым направлениям: сердечно-сосудистая, дыхательная и эндокринная системы, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

«Такой вычет станет дополнительным стимулом для регулярного контроля за состоянием здоровья, профилактики заболеваний и формирования устойчивых здоровых привычек», — считают авторы инициативы.

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