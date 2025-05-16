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Общество

Зарубежный спрос на туристические поездки в Россию резко вырос

2 минуты чтения 13:57 | Обновлено: 14:18

За первую половину мая иностранные туристы забронировали на 40% больше размещений, чем в аналогичный период 2024 года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ, ссылаясь на данные сервиса бронирований «Островок».

Там также сообщили, что в первые четыре месяца текущего года количество бронирований также выросло, но лишь на 16%. В свою очередь, в компании «Интурист» заявили, что за первые десять дней мая увеличение въездного потока год к году составило 27% год. При этом объем бронирований на предстоящее лето, по данным компании, вырос в 3,4 раза. 

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Представители гостиничного бизнеса также сообщили о значительном росте спроса. Так, в «Васта Отель менеджменте» рост бронирований интуристов в мае составил 45% год к году. Cosmos Hotel Group на майские праздники зафиксировал рост спроса со стороны иностранных туристов на 54% год к году. 

Всего, по данным погранслужбы ФСБ, в январе-марте иностранцы совершили в Россию 228,9 тысячи туристических поездок, что на 5%.больше год к году, но все еще в полтора раза меньше доковидного 2019 года. Тем не менее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин допустил, что по итогам всего года количество иностранных туристов, посетивших Россию, может оказаться больше, чем в 2019 году. «Достичь этого удастся, если ничего не случится с китайским рынком»,— отметил он.

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По данным «Островка», среди бронирующих поездки в Россию иностранцев преобладают граждане Беларуси, Китая и ОАЭ. В свою очередь, представитель «Интуриста» Дарья Домостроева заявила о «взрывном» росте турпотока из Вьетнама и Таиланда.

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