Российский суд запретил ребенку жить с мамой в Испании из-за «пропаганды нетрадиционных ценностей»

Российский суд отменил соглашение родителей о проживании дочери в Испании вместе со своей матерью, потому что это «недружественная страна», а в ее школах пропагандируют «нетрадиционные ценности». В суд обратился отец девочки, который заявил, что обучение в испанской школе может привести к «моральному разложению» ребенка, а он, как верующий и образованный человек, не может этого допустить. Об этом пишет «Консорциум женских НПО».

Сообщается, что Анна и Борис поженились в 2014 году. Спустя два года у пары родилась дочь. Анна рассказывает, что с самого начала вся забота о ребенке и доме легла на нее. Из-за постоянной усталости и бессонницы врачи диагностировали у нее расстройства сна. По словам Анны, муж игнорировал ее состояние, утверждая, что она «все выдумывает». Когда дочери исполнилось девять месяцев, он впервые избил ее. Позже, утверждает она, насилие стало регулярным — Борис унижал ее, требовал интимной близости и злился, если считал, что она выглядит недостаточно радостной.

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Однажды, по словам Анны, муж ударил ее головой о стену из-за чего у нее диагностировали сотрясение мозга. Женщина утверждает, что обратилась в полицию, однако ей не помогли. Тогда она начала задумываться о поиске работы, «чтобы как-то встать на ноги».

В 2022 году супруги обсудили возможность переезда, и Анна нашла для себя учебную программу в Испании. Они нотариально оформили соглашение, согласно которому их дочь может проживать с матерью. Борис несколько раз навещал семью за границей и не выражал возражений против условий проживания дочери.

Все изменилось летом 2023 года, когда Анна отправила дочку к нему на каникулы в Санкт-Петербург. По словам женщины, мужчина не давал ей общаться с ребенком, крестил дочь без ее согласия и подал в суд шесть исков, в том числе — о лишении Анны родительских прав.

По итогу в суде посчитали, что Испания относится к недружественным по отношению к России странам и признал соглашение между родителями о проживании девочки с матерью нарушающим права ребенка.

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«Такое соглашение нельзя признать соответствующим основам и целям семейного законодательства РФ, оно не отвечает традиционным нравственным ценностям Российской Федерации, как служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, историческая память и преемственность поколений», — говорится в решении Фрунзенского районного суда.

Анна пыталась оспорить решение суда, однако в апреле этого года Санкт-Петербургский городской суд оставил его без изменений. Пока дело рассматривается в российском суде, суд Испании принял ряд защитных мер в интересах ребенка: запретил ей выезд из страны без разрешения суда и выдачу дубликата паспорта.