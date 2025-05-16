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Общество

У россиянки вывалилась печень после сдерживания кашля в самолете

2 минуты чтения 10:15

Гражданка России во время длительного перелета начала кашлять из-за простуды, но, не желая доставлять дискомфорт остальным пассажирам, сдерживала его. Это привело к редкому осложнению — боковой грыже с выпадением печени, рассказали в московской городской клинической больнице имени С.С. Юдина.

«Такое поведение, вкупе с влиянием атмосферного давления на высоте, и спровоцировало развитие боковой грыжи», — пояснили врачи. 

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Как сообщается, через два дня после полета женщина почувствовала сильную боль и обнаружила огромную гематому от пупка до середины спины. В сообщении клиники поясняется, что «гематома стала следствием спонтанного разрыва боковых мышц во время кашля». 

Спустя еще некоторое время женщина стала замечать, что у нее растет правая сторона живота. Это, как отмечают медики, происходило за счет выпирания печени в образовавшийся после разрыва мышц грыжевой мешок между ребрами. 

Три месяца ушло на постановку диагноза. Еще столько же — на подготовку к операции в городской клинической больнице имени Юдина. Пациентке было необходимо похудеть на 10 килограммов, чтобы врачи могли безопасно установить имплант.

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«У данной пациентки мы столкнулись с наиболее сложным для устранения вариантом грыжи — боковой. Это связано с тем, что к боковой брюшной стенке уже прилежат значимые структуры — диафрагма, реберная дуга, позвоночник. К этим структурам невозможно крепить сетчатый имплант, а грыжу нельзя ушить», — рассказал хирург-герниолог хирургического отделения больницы имени Юдина Александр Сидельцев. 

В итоге женщине успешно провели операцию. Врачи говорят, что у пациентки не наблюдались какие-либо осложнения после нее. 

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