Ученые назвали причины отказа обеспеченных людей от личного автомобиля

Семьи, которые могут себе позволить покупку автомобиля и не мотивированы заботой об окружающей среде, готовы осознанно отказываться от машины по другим причинам, сообщили израильские ученые, опубликовавшие научную работу в британском журнале «География транспорта». Специалисты Еврейского университета в Иерусалиме привлекли к участию в исследовании 27 семей со средним уровнем достатка из Иерусалима и Тель-Авива.

Все эти семьи осознанно выбрали образ жизни без автомобиля, сообщили авторы исследования, профессоры Галит Коэн-Бланштайн и Анат Гофен. Ученые провели серию интервью с взрослыми членами семей и выяснили, что их решения были обусловлены «целым рядом личных ценностей».

Моя жена совершила транспереход Теперь у меня муж. Я принимаю его таким, каким он хочет быть, и люблю все так же Общество 13 минут чтения

Например, поощрением независимости детей, поддержанием здорового образа жизни, «укреплением чувства общности» с окружающими людьми и страхом перед вождением или владением автомашиной.

«Наше исследование показывает, что, хотя образ жизни без автомобиля сопряжен с определенными трудностями, существует множество преимуществ, которые не учитываются семьями, зависящими от автомобиля», — рассказал изданию Phys.org профессор Коэн-Бланкштайн.

По его мнению, опыт участвовавших в исследовании 27 семей демонстрирует интересные адаптивные практики, которые могут изменить отношение общества к личному транспорту.

Никому не известная фирма замахнулась на самый крупный проект Европы Она обещает провести «метро» от Португалии до Украины и поезда со скоростью до 400 км/ч Мир 10 минут чтения

В научной работе описаны стратегии, используемые семьями без автомобиля в повседневной жизни, — например, жизнь в районах с пешеходным доступом к удобствам, использование такси или арендованных автомобилей, подстраивание распорядка дня так, чтобы уменьшать потребность в спонтанных поездках.

Авторы исследования утверждают, что все эти семьи предлагают ценные идеи по снижению зависимости современного общества от личного автотранспорта.

«Изучение „семей-аутсайдеров“ помогает нам выйти за рамки типичных экономических или экологических обоснований. Эти семьи напоминают нам о том, что важные изменения часто начинаются с тех, кто не идет в ногу с мейнстримом», — сказал журналистам профессор Гофен.

По мнению авторов исследования, людям, живущим без автомобиля, нужна более широкая поддержка со стороны политиков и властей, а обществу — инструменты, помогающие всем семьям отказаться от зависимости от автомобиля по умолчанию.