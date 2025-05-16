Экзамен по физкультуре предложили сделать обязательным для школьников

В российских школах должен появиться обязательный экзамен по физкультуре, заявила член комиссии Общественной палаты по территориальному развитию Ольга Павлова. Она сообщила ТАСС, что многие современные школьники не могут выполнять предусмотренную программой предмета нагрузку, из-за чего потом молодые женщины «не все могут рожать детей», и «в армию брать некого».

Представитель Общественной палаты назвала физкультуру «одним из главнейших предметов», обязательный экзамен по которому «абсолютно должен быть».

Павлова рассказала, что в школах есть «ужасающие» проблемы с нехваткой преподавателей и разным состоянием здоровья детей. По ее словам, в Татарстане 55% детей не «относятся к основной группе» по здоровью. «Кто-то пишет реферат, кто-то просто приносит мяч в школу, ему ставят зачет. Так же работать нельзя», — сказала собеседница ТАСС.

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Представитель Общественной палаты предложила начать вести в школах и детсадах программы, рассчитанные на детей с разным состоянием здоровья. «Тогда все будет хорошо. Потом мы удивляемся, что сегодня у нас мамочки имеют низкий уровень здоровья, что не все могут рожать детей, в армию брать некого», — заявила Павлова.

По ее мнению, в России произошел «обвал педагогического образования», связанный с нехваткой педагогических вузов. «Очень страшно, когда учитель математики ведет физическую культуру, потому что большое количество детей в нашей стране имеет разный уровень здоровья», — объяснила Павлова.

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Кроме специалистов, школам не хватает «достойной инфраструктуры». При этом спортивные секции должны быть для детей бесплатными, добавила представитель Общественной палаты.

В начале мая член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что в России сложился дефицит специалистов, способных вести уроки физики и химии. В четырех российских средних школах из десяти не хватает учителей химии, а в четверти школ — учителей физики, сообщила депутат со ссылкой на данные Минпросвещения.