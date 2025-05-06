В Госдуме рассказали о дефиците учителей химии и физики

В четырех российских средних школах из десяти не хватает учителей химии, а в четверти школ — учителей физики, заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева со ссылкой на данные Минпросвещения. Выступление депутата процитировала «Независимая газета». Дефицит учителей снижает качество абитуриентов и уменьшает число выпускников вузов, усиливая в России нехватку квалифицированных специалистов, пишет издание.

За два последних десятилетия в стране стало в два раза меньше школьных учителей физики — их число сократилось с 61,1 тысячи человек в 2002 году до 31 тысячи в 2023-м, сообщила Дмитриева. Более 30% учителей физики, химии и математики являются людьми пенсионного возраста, сказала депутат, сославшись на Росстат.

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Количество сдавших Единый государственный экзамен по физике «катастрофически меньше плана приема в технические вузы», сообщила Дмитриева. По ее словам, ЕГЭ по физике в 2024 году сдавали 91 095 человек, это 37% от плана зачисления на инженерные специальности. «Кроме того, физика нужна для физико-математических факультетов университетов и педагогических вузов», — добавила представитель думского комитета.

Технические вузы должны принимать ежегодно около 240 абитуриентов, а общее число сдававших ЕГЭ по физике — вдвое ниже. Больше половины будущих инженеров не получали адекватного образования еще на уровне средней школы, пишет «Независимая газета».

В апреле о слишком маленьких зарплатах молодых учителей заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что Минпросвещения сообщает о ежегодном росте конкурса в педагогические вузы, но обычно умалчивает о числе молодых специалистов, которые остаются в школах после года работы.

По словам Матвиенко, зарплаты доставщиков пиццы сейчас достигают 130 тысяч рублей, тогда как зарплаты молодых учителей могут составлять 25 тысяч рублей и меньше. Из выпускников педагогических вузов на работу по профессии устраиваются только около 40%, добавила спикер Сената.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в конце апреля сказал, что каждый четвертый студент педагогической специальности не заканчивает обучение, а 58% общего количества обучившихся не идут работать преподавателями.