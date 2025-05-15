Зеленский примет решение по переговорам с Россией после встречи с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с Россией после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая назначена на 13:00. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Ранее в Кремле подтвердили, что Владимир Путин, который в ночь на 11 мая предложил провести прямые переговоры с Украиной, не будет лично в них участвовать.

В свою очередь, РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник пишет, что время начала переговоров перенесли. По словам собеседника агентства, они могут начаться «после обеда».

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Как ожидается, переговоры двух делегаций могут пройти в четверг в рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Там же они проходили весной 2022 года.

Российская делегация уже прибыла в Турцию. Ее возглавил помощник Путина Владимир Мединский. В нее также вошли заместитель главы российского МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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При этом, по данным СМИ, в состав украинской делегации вошли глава Офиса президента страны Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Официально Киев не объявлял, кто войдет в украинскую делегацию.

Представители Украины собираются обсудить с участниками российской делегацией только безусловное 30-дневное прекращение огня, сообщила ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова украинских чиновников. О том, что Киев готов обсуждать прекращение огня, также сообщил неназванный источник издания «Суспiльне».