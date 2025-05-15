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Политика

Высокоточное оружие дальнего радиуса создадут в Великобритании и Германии

2 минуты чтения 11:21

Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие «глубокого высокоточного удара» с дальностью действия, превышающей 2 тысячи километров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление британского правительства.

Сообщается, что проект основан на договоренностях о разработке нового вооружения, закрепленных в двустороннем оборонном пакте, подписанном в октябре 2024 года. Тогда стороны подчеркнули необходимость укрепления европейской обороны на фоне угрозы эскалации войны в Украине.

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После подписания соглашения Дональд Трамп победил на выборах в США и ясно дал понять, что ожидает от Европы большей ответственности за собственную безопасность. По данным агентства, это стало толчком к активному развитию оборонной промышленности на континенте.

Ожидается, что министры обороны Великобритании и Германии — Джон Хили и Борис Писториус — объявят о совместном проекте по разработке оружия большой дальности 15 мая на встрече в Берлине. В заявлении не уточняются сроки реализации проекта и его стоимость.

«В более опасном мире НАТО и европейские союзники едины. Это партнерство помогает превратить оборону в двигатель роста — создавать рабочие места, развивать квалификации и привлекать инвестиции в Великобритании и Германии», — говорится в заявлении Хили.

Ожидается, что чиновники также обсудят совместные закупки торпед для морских патрульных и разведывательных самолетов, а также объявят о сделке по поставке Германии военных мостов британского производства.

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В апреле Минобороны Великобритании объявило о завершении совместных с США испытаний двигателя для гиперзвуковых ракет. «Мы живем в более опасном мире, и сейчас как никогда важно внедрять инновации и опережать противников, оснащая войска технологиями будущего», — заявил Хили. 

По его словам, королевство тесно сотрудничает с США для укрепления вооруженных сил и усиления сдерживания.

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