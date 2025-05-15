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Общество

Пропагандист Владимир Соловьев объявил о запуске шоу для детей

2 минуты чтения 12:58

Медиахолдинг Владимира Соловьева запускает проект СоловьевKids, в рамках которого детям собираются рассказывать о политике. «Агентство» отмечает, что таким образом пропагандист воплотил в реальность пародию комика Satyr, снятую четыре года назад.

«СоловьевKids — амбициозный шаг в будущее, где политическая осведомленность начинается с пеленок. Новая студия от команды СоловьевLive открывает для юной аудитории дверь в мир большой политики», — говорится в сообщении в телеграм-канале пропагандиста. 

Там также отмечается, что первый проект для детей будет называться «Песочница». Соловьев называет его «мастер-классом по актуальной повестке в формате, понятном детям». По его словам, «малыши смогут обсудить геополитику с такой же легкостью, как конфликты за совочек в песке». 

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Соловьев пишет, что его новый проект будет воспитывать патриотизм с раннего возраста и «развивать аналитическое мышление еще до первого класса». 

В апреле 2021 года блогер Satyr (настоящее имя Илья Шабельников) снял пародию, которая так и называлась — «СоловьевKids». В опубликованном видео пародист выступил в образе российского пропагандиста и рассказал, как он получал привилегии в детском саду за восхваление воспитателя и беспрекословное подчинение ему. 

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«Помню, когда я пошел в детский сад, я быстро смекнул, что если поддерживать воспитателей, то можно добиться определенных успехов. Я решил проявить инициативу и стал каждое утро перед завтраком вставать на стул и громко, с выражением рассказывать, какой наш воспитатель замечательный, какие ужасные воспитатели в других детсадах. А тех, кто говорил про нашего воспитателя гадости, я вообще не считал за детей», — цитирует Satyr «Агентство».

Издание напоминает, что передача «Соловьев Live» финансируется государством. С 2024 по 2026 годы, как писала «Верстка», на съемку этой передачи, а также на программы «Утро Z», «Разборы Рыбаря», а также различные сериалы и фильмы планировалось потратить по 750 миллионов рублей в год. 

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