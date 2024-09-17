В России вырос спрос на детский труд

Российские компании все чаще приглашают на работу подростков от 14 до 18 лет. Сами школьники тоже стали активнее размещать свои резюме на сайтах по поиску работы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные рекрутинговых компаний.

Согласно исследованию одного из крупнейших сайтов по поиску работы и сотрудников hh.ru, с января по август 2024 года российские компании отправили подросткам от 14 до 18 лет более 3 миллионов предложений о работе. Отмечается, что эта цифра на 28% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

Операционный директор сервисов «СберПодбор» и «Подработка» Александр Ветерков объясняет такой спрос тем, что у молодых сотрудников есть преимущества — они готовы учиться новому и получать опыт. Заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета Ольга Панина в свою очередь добавила, что школьники и студенты часто готовы работать за меньшую заработную плату, чем взрослые люди с образованием.

В SuperJob считают, что спрос на молодых людей среди работодателей растет по естественным причинам — их просто становится больше. Отмечается, что число работающих молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет увеличится на 2,6 миллионов человек к 2030 году.

По данным hh.ru, за первые восемь месяцев 2024 года более 700 тысяч школьников от 14 до 18 лет разместили или обновили свои резюме. Это на 15% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

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Отмечается, что подростки чаще всего устраиваются ассистентами и помощниками административного персонала. Сервис по поиску работы SuperJob в свою очередь сообщает, что среди молодых людей также популярны вакансии кассира, курьера, сборщика заказов, бариста и оператора call-центра.

Доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» в университете имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева считает, что молодежь чаще всего ищет работу из-за недостатка денег в семье, а также из-за желания найти свое призвание или поскорее начать самостоятельную жизнь. По ее словам, в условиях дефицита кадров экономике необходимы специалисты, которых нужно готовить уже со школьной скамьи. «В сложившихся условиях потенциал привлечения в трудовую деятельность молодежи большой, инвестировать в них выгодно», — считает она.

Эксперты напоминают, что работодатели не должны забывать об особых условиях работы для молодых людей, которых они нанимают. Согласно трудовому законодательству, дети до 16 лет не должны работать больше 24 часов в неделю, а подростки от 16 до 18 лет — более 35 часов, пишут «Известия».

Для детей, которые учатся в образовательных учреждениях, существуют другие ограничения. Отмечается, что школьникам до 16 лет нельзя работать больше 12 часов в неделю, а тем, кто старше 16 — больше 17,5 часов.

Мирзабалаева добавила, что подростки также не могут работать вахтовым методом и в местах с вредными и опасными условиями труда. Им также запрещено носить и передвигать тяжести.

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