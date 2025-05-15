Авиакомпания рассказала о способах сэкономить на перелетах

Пассажирам, путешествующим из России с детьми, дали рекомендации о том, как сэкономить на перелетах. По данным представителей авиакомпании S7 Airlines, избежать лишних затрат поможет выбор времени: утренние рейсы в четверг или пятницу обойдутся дешевле, чем полеты в выходные или вечером. Об этом пишет «Газета.ру».

«Избегайте дней и часов вылета, на которые приходится пиковый спрос, это позволит хорошо сэкономить. Так, например, улететь с утра в пятницу или в четверг будет значительно выгоднее, чем пятничным вечером или утром в субботу», — рассказали представители авиакомпании.

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В S7 Airlines также рекомендуют семьям с младенцами выбирать передние ряды салона, поскольку именно с носовой части самолета начинается обслуживание, и бортпроводники смогут быстрее оказать помощь. Детям постарше советуют выбирать места у иллюминатора — это позволит им наблюдать за полетом и занять себя в дороге. А родителям активных детей советуют бронировать места у прохода, чтобы было удобнее вставать и разминаться.

21 января вступило в силу новое авиационное правило для путешествий с детьми: российские авиакомпании обязали размещать ребенка до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без взимания дополнительной платы.

Кроме того, согласно документу, авиакомпании обязаны предоставлять детям от 2 до 12 лет, являющимся гражданами России, скидку 50% на билеты внутри страны при сопровождении взрослого. Это правило не распространяется на билеты первого и бизнес-класса, а также на льготные тарифы, субсидируемые государством.

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Детей до двух лет можно бесплатно провозить по России, если им не нужно отдельное место. На международных рейсах такая перевозка должна обходиться как минимум на 90% дешевле. В остальных случаях скидку для детей авиакомпании устанавливают сами.



