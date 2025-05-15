Дания задумалась об отмене запрета на атомную энергетику

Власти Дании задумались об отмене запрета на строительство атомных электростанций, введенного в 1985 году. Об этом, как пишет британская газета The Guardian, сообщил датский министр энергетики Ларс Огорд.

По его словам, правительство страны намерено проанализировать потенциальные преимущества нового поколения атомных энергетических технологий. Министр также допустил, что Дания может начать инвестировать в строительство современных модульных атомных реакторов.

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«Мы видим, что идет разработка новых технологий атомной энергетики — небольших модульных реакторов. Но недостаточно того, что у них есть потенциал. Нам также нужно знать, что это будет значить для датского общества, если мы захотим внедрить эти технологии», — заявил Огорд.

В пользу отмены запрета на атомную энергетику в стране также высказался бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, назвав его «смехотворным». «Ветер и солнце хороши, пока у вас есть ветер и солнце. Но у вас должна быть неископаемая базовая нагрузка, и нелепо заранее исключать атомную энергетику. Я предполагаю, что правительство запустит процесс по снятию запрета», — сказал он.

Дания — одна из наиболее активно использующих возобновляемые источники энергии стран в мире. Так, местная компания Ørsted является крупнейшим в мире производителем оффшорных ветряных электростанций. По данным Международного энергетического агентства, более 80% электроэнергии в Дании вырабатывается из возобновляемых источников, включая ветер, биотопливо и солнечную энергию.

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Ранее о новом всплеске интереса в мире к атомной энергетике писало агентство Bloomberg. Опрошенные изданием эксперты объясняли это возросшим спросом на электроэнергию, а также развитием технологий строительства модульных реакторов, которые меньше, эффективнее и дешевле, чем традиционные атомные реакторы.