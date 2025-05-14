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Общество

Родившую раньше срока женщину заподозрили в попытке нелегального аборта

2 минуты чтения 20:02

Жительница Великобритании пережила преждевременные роды — ее ребенок появился на свет на три месяца раньше срока. Он выжил, но саму женщину и ее мужа почти год подозревали в попытке проведения незаконного аборта, которого на самом деле не было, сообщает The Independent.

Женщина по имени Сэмми рассказала журналистам, что вместе с бригадой врачей, прибывших для спасения жизни ребенка, в ее дом приехали и полицейские — машин правоохранителей оказалось больше, чем автомобилей скорой помощи. Вместо преодоления стресса от преждевременных родов ей пришлось доказывать полиции, что она не делала аборт.

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Сэмми также отметила, что полицейские забрали все электронные устройства, две игровые консоли, оцепили дом и арестовали мужа, который вернулся за чистой одеждой «по подозрению в провоцировании выкидыша с помощью инструмента или таблеток». Женщину допросили уже на следующий день после выписки из больницы — власти хотели узнать, не пыталась ли она незаконно прервать беременность.

«Я была открыта и честна с самого начала, но с нами обращались, как с преступниками. Когда меня отвезли в полицейский участок на допрос, я плакала большую часть времени», — отметила женщина. Она также рассказала, что полицейские проверили мусорные баки и на несколько месяцев оставили у себя ее плаценту.

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Мужу Сэмми изначально запретили видеться с ней и еще одним их общим ребенком. Даже после снятия этого ограничения они могли навещать новорожденного лишь под обязательным присмотром полиции.

Журналисты отметили, что в Англии все еще действует 164-летний закон, который разрешает проведение аборта в течение первых 24 недель беременности при условии. Прерывание беременности должны санкционировать два врача, подтвердив опасность ее продолжения для физического или психического здоровья женщины.

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