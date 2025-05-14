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Умер «беднейший в мире» президент

2 минуты чтения 12:26

Бывший лидер Уругвая Хосе Мухика, которого называют «самым бедным президентом» в мире за скромный образ жизни, умер в возрасте 89 лет. О его смерти в соцсети Х сообщил нынешний президент Уругвая Яманду Орси.

Он отметил, что Мухика был не только президентом, но также активистом, примером для подражания и руководителем. «Мы будем по тебе очень скучать, дорогой старина. Спасибо за все, что ты нам дал, и за огромную любовь к нашему народу», — написал он.

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Точная причина смерти бывшего президента Уругвая неизвестна, однако Би-би-си отмечает, что в прошлом году у него диагностировали рак пищевода.

По данным издания, Хосе Мухика стал широко известен не только в Латинской Америке, но и далеко за ее пределами благодаря своему скромному образу жизни, критике потребительства и проведенным социальным реформам. Внутри самого Уругвая его политическое наследие вызывало неоднозначную реакцию.

Мухика говорит, что интерес к политике, книгам и сельскому труду ему привила мать, которая вырастила его в семье среднего класса в столице страны, Монтевидео. Он был избран президентом Уругвая в 2009 году и занимал этот пост до 2015 года.

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В 1960–70-х годах Мухика участвовал в вооруженной борьбе в составе леворадикального движения «Тупамарос», вдохновленного идеями Кубинской революции. Организация применяла партизанскую тактику в противостоянии с уругвайскими властями. Мухика был шесть раз ранен и провел 14 лет в тюрьме, значительную часть — в одиночной камере. Он был освобожден в 1985 году, после восстановления демократии в стране.

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